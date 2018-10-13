10 людей, которые сами не ожидали, что станут первыми звездами Голливуда

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Некоторые знаменитости с детства мечтают о камере, сцене и фанатах. Другие же становятся известными благодаря одной случайной встрече, которая полностью меняет их судьбу. Конечно, этот факт означает только то, что они сами не подозревали о своих талантах, но благодаря стечению обстоятельств поняли, чем хотят заниматься в жизни.

AdMe.ru собрал несколько таких историй. Согласитесь, каждая из них чем-то похожа на сказку.

Дженнифер Лоуренс

Немногие подростки любят отдыхать с родителями, но Дженнифер Лоуренс точно не пожалела, что провела свои каникулы в 14 лет с мамой и папой. Ведь именно во время одной из их совместных прогулок по Нью-Йорку на девочку обратил внимание агент. Он подошел к семье, попросил сфотографировать Лоуренс и взял номер телефона. Уже на следующий день агент позвонил, чтобы пригласить будущую лауреатку «Оскара» на ее первый кастинг.

Джонни Депп

Джонни Депп был в юности настоящим бунтарем. Парень был уверен, что ему уготована судьба рок-звезды. Он выступал в барах с собственной группой «Детки» и даже бросил школу, чтобы уделять время только музыке. Но Николас Кейдж, с которым Джонни познакомила его первая жена Лори Энн Эллисон, разглядел в Деппе перспективного актера. Именно он уговорил молодого мятежника встретиться с агентом.

Алексис Бледел

Алексис росла стеснительной и замкнутой девочкой. Чтобы побороть комплексы, она решила играть в театре. На одном из выступлений труппы в небольшом торговом центре на милую красавицу и обратил внимание модельный скаут. Он предложил Бледел поехать в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру в фешен-индустрии. Будущая звезда сериала «Девочки Гилмор» согласилась.

Джастин Бибер

Детство Джастина мало напоминало волшебство, но то, что произошло с ним дальше, трудно назвать как-то иначе, чем сказкой. Молодая мама воспитывала мальчика в одиночестве, она трудилась на нескольких работах, чтобы сводить концы с концами. Женщина очень гордилась, когда ее 12-летний сын выступил на местном конкурсе талантов. Мама сняла выступление Бибера на видео и опубликовала ролик на YouTube. Это видео попалось на глаза продюсеру Скутеру Брауну, который не сомневался, что скоро о талантливом мальчике заговорят все.

Ченнинг Татум

Ченнингу Татуму частенько припоминают его работу стриптизером. Но в молодости он успел попробовать себя не только в этой смелой профессии. Был он и строителем, и помощником в ветеринарной клинике, и продавцом в магазине одежды. Метания Ченнинга закончились после случайной встречи. Во время обычной прогулки Татума по Майами к нему подошел модельный скаут и предложил стать частью мира шоу-бизнеса.

Эллен Помпео

Эллен Помпео, известная по своей роли Мередит Грей в телесериале «Анатомия страсти», в начале 90-х работала официанткой в одном из нью-йоркских заведений. Там ее и заметил модный фотограф. Вскоре они начали встречаться и вместе переехали в Нью-Йорк, чтобы покорять мир шоу-бизнеса. Сначала Эллен снималась в рекламе, а потом прошла кастинг на роль в сериале «Закон и порядок».

Мел Гибсон

Если бы не сестра, которая тайно отправила анкету с фото Мела в актерскую студию, то, вполне вероятно, Гибсон сейчас был бы известным журналистом, а не лауреатом «Оскара». Но судьба распорядились так, что приемной комиссии Мел сразу понравился и его пригласили на прослушивание. Гибсон решил довериться интуиции сестры и поступил в институт театрального искусства в Сиднее.

Памела Андерсон

Кто бы мог подумать, что, болея за любимую футбольную команду, можно стать знаменитой? Но именно так и началась карьера 21-летней Памелы. В то время Андерсон была простой девушкой из Ванкувера, которая работала инструктором по фитнесу. Ее искренние эмоции во время одного из матчей засняла камера. Памела попала в трансляцию игры на местном телевидении, которую как раз смотрел PR-агент компании Labatt. Именно он предложил ей первый модельный контракт.

Шарлиз Терон

Кому понравится женщина, которая ругается с кассиром в банке? Оказалось, что киноагенту, который рассмотрел в эмоциональной девушке перспективную актрису. Этой ругающейся женщиной была Шарлиз Терон: у нее тогда возникли проблемы с южноафриканской карточкой. Именно из Южной Африки она приехала в Нью-Йорк, чтобы стать известной балериной, но из-за травмы ноги о карьере танцовщицы пришлось забыть. В момент встречи с агентом Шарлиз была на мели, поэтому его предложение попробовать себя в актерском деле оказалось очень кстати.

Сара Мишель Геллар

Карьера Сары Мишель Геллар началась раньше, чем у остальных героев этой статьи. Малышке было всего 4 года, когда случайная встреча определила ее судьбу. Как-то девочка ужинала с мамой в Burger King, к ним подошел кассир и спросил, не хочет ли она сняться в их рекламе. В отличие от многих детей-звезд, Саре удалось удержаться в мире шоу-бизнеса и стать одним из главных кумиров конца 1990-х и начала 2000-х.