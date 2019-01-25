10 ловушек из фильма «Один дома», которые в обычной жизни могли бы сработать совершенно иначе

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Этот рождественский фильм, наверное, смотрел каждый, и не по одному разу. Все зрители искренне удивлялись хитроумным ловушкам, которые подстроил для воров герой Маколея Калкина. Но можно ли их повторить в реальной жизни, а самое главное — остаться в живых?

Мы в AdMe.ru вместе с экспертами проанализировали две первые части фильма «Один дома» и совершенно иначе взглянули на выходки юного Кевина Маккалистера.

1. Пленка с клеем

Когда видеоблогер из Великобритании попытался воссоздать одну из сцен любимого всеми рождественского фильма, он обнаружил, что в реальности все получилось бы не так гладко. Чтобы пух действительно прилип к лицу и одежде, нужно было не просто случайно врезаться в натянутую пленку, но и очень активно растереть клей по лицу. Также не очень понятно, как перья прилипли ко всей одежде вора, если клеем было покрыто только его лицо.

2. Фен и пух

В этой сцене фильма юный герой использует фен, чтобы устроить настоящую бурю из перьев. Однако в реальности мощности фена оказалось недостаточно, чтобы повторить эту ловушку. Видеоблогерам для аналогичного трюка пришлось использовать огромный садовый пылесос. Хотя такого масштабного эффекта, как было показано в фильме, им так и не удалось достичь.

3. Горелка

Самая опасная ловушка, которую подстроил Кевин, настигла одного из воров на кухне. Шапку грабителя подожгли газовой горелкой, и он в недоумении простоял так целых 7 секунд, пока не догадался засунуть голову в снег. В реальности, как утверждают врачи, хватило бы меньше одной секунды, чтобы получить ожог 3-й степени. А уж после такого длительного воздействия пламени, как мы видим в сцене фильма, потребовалась бы срочная госпитализация. В эксперименте блогеры из США, к счастью, использовали голову манекена, которая пострадала значительно больше, чем герой фильма.

4. Раскаленная дверная ручка

В фильме Кевин использует устройство для розжига барбекю, чтобы разогреть дверную ручку, за которою схватится грабитель, когда попытается войти. В реальности блогер использовал аналогичный прибор, но повторить этот трюк он так и не смог. За 30 минут эксперимента блогеру удалось нагреть внутреннюю ручку двери до 480 °С, в то время как температура внешней ручки поднялась лишь до 18 °С. Чтобы ускорить процесс, была использована газовая горелка, с помощью которой внутренняя ручка раскалилась до 760 °С, а внешняя нагрелась всего до 46 °С. Такая температура, безусловно, неприятна, однако сильный ожог при этом маловероятен.

5. Банка с краской

Другая известная сцена, которая многим могла показаться забавной, в реальной жизни привела бы к летальному исходу. Воссоздавая эту сцену, блогеры рассчитали, что банка с краской летит со скоростью 32 км/ч. А сила удара в таком случае была бы в 2 раза больше, чем у кулака легендарного Майка Тайсона. Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что грабителей в реальности ждал бы нокаут или перелом черепа.

6. Падающий утюг

Когда на Марва летит утюг, то единственное, что он получает, — это ожог на лице. Внимательные зрители увидели, что это как минимум странно, ведь утюг даже не был включен. В реальности несчастного вора ждал бы серьезный перелом лицевых костей и позвонков. Как утверждают врачи, после такого сильного удара он не смог бы даже подняться.

7. Старик с лопатой

Многие вспомнят финальный эпизод фильма, где воры поймали Кевина и размышляют над местью. Удивительно, что после более тяжелых травм, которые они получили из-за ловушек, их выбивает из равновесия какой-то удар старика лопатой и они валятся на пол без сознания. Поражает и то, что сосед Кевина смог каким-то образом спокойно войти в дом и избежать каких-либо ловушек. Тем не менее это самая реалистичная сцена, с точки зрения медиков, поскольку воры точно не устояли бы от такого удара в действительности и, вероятно, получили бы при этом перелом черепа.

8. Ящик с инструментами и лестница

В обычной жизни звук падающего с лестницы ящика с инструментами вас, скорее всего, отпугнет и вы решите отойти от двери. Но инстинкт самосохранения не знаком киношным ворам из второй части фильма «Один дома». В реальности сильный удар ящика о дверь должен был сразу повалить Марва и Гарри на пол вместе с деревянным полотном, но воры каким-то чудесным образом смогли проскользить еще пару метров, пока не уперлись в стену.

9. Огненная веревка

Многие, наверное, помнят момент, когда воры пытаются спуститься с крыши по веревке, чтобы схватить Кевина. Когда Марв и Гарри застывают на уровне второго этажа, мальчик поджигает трос, поскольку оказалось, что он был пропитан керосином. Удивляет, как воры смогли так просто и так долго удерживаться на скользкой и мокрой веревке.

10. Удар током от крана на раковине

Когда Марв решает отмыться после очередной ловушки, то не замечает, как к крану Кевин подвел не воду, а электрический ток. Юный герой увеличивал напряжение, пока несчастный вор не отлетел от раковины на несколько метров. В реальности, если учитывать, что в самом начале сила тока была незначительной, руки Марва сами оторвались бы от крана из-за мгновенного болевого шока. Искры, которые летят от героя, также маловероятны в данной ситуации. И, как утверждают врачи, в действительности вора ждали бы серьезные ожоги и острая аритмия.

Бонус: птицы одни, а перья другие

В финальной сцене фильма «Один дома — 2» бездомная любительница птиц помогает Кевину разобраться с ворами и бросает в них сухари, на которые слетается стая голубей. Но, когда Марва и Гарри арестовывает полиция, мы видим, что перья, которыми покрыты их лица и одежда, похожи скорее на перья от белых гусей, чем от серых голубей.

А вам захотелось пересмотреть сейчас фильм «Один дома» и иначе взглянуть на совсем не детские ловушки Кевина?