10 корейских фильмов, которые могут впечатлить вас не меньше, чем «Паразиты»

48 4 331 574

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В ночь с 9 на 10 февраля прошла церемония кинопремии «Оскар», где фильм «Паразиты» собрал все главные награды. Это первая иностранная лента в истории, которая удостоилась таких почестей. Признаемся, мы уже давно влюблены в южнокорейское кино и хотим доказать вам, что оно вот уже много лет заслуживает вашего внимания.

AdMe.ru поздравляет создателей «Паразитов» и дает вам возможность оценить наиболее удачные ленты из Южной Кореи за последние 20 лет.

Солнечныe / Sseo-ni (2011)

Рейтинг IMDb: 7,8 Фильм начинается с истории женщины по имени На-Ми, которая однажды встретила в клинике неизлечимо больную бывшую одноклассницу. Последнее, чего хочет умирающая, — повидаться с общими школьными подругами, с которыми они когда-то были не разлей вода. Так На-Ми отправляется на поиски тех, с кем она не виделась уже 25 лет, и попутно вспоминает свое прошлое. Этот фильм — ностальгия по светлой детской дружбе. В нем нашлось место для всей гаммы человеческих эмоций, которые после просмотра картины еще долго будут отзываться в душе. И все это сдобрено отличным саундтреком из 80-х.

Олдбой / Oldeuboi (2003)

Рейтинг IMDb: 8,4 Картина Пака Чхан-ука рассказывает о незадачливом мужчине по имени О-Де-су, которого посреди улицы похищают и закрывают в комнате без окон на... 15 лет. Вновь попав на свободу, О-Де-су решает найти своего похитителя, разобраться в его мотивах и отомстить ему во что бы то ни стало. Квентин Тарантино назвал этот фильм «абсолютным шедевром, который появляется раз в десятилетие». Картина взяла Гран-при жюри в Каннах именно с его подачи. Это тяжелое, всепоглощающее полотно о мести, которое, может, и не понравится неподготовленному зрителю, но вряд ли оставит равнодушным.

Всегда / O-jik geu-dae-man (2011)

Рейтинг IMDb: 7,8 Для мелодрам в корейском кино тоже нашлось место. По сюжету, бывший боксер Чхоль-мин ведет замкнутый образ жизни и трудится на нескольких работах, чтобы свести концы с концами. Но неожиданно в жизни героя появляется слепая девушка, которая в корне меняет его судьбу. Это трогательная и почти безмолвная история о светлых чувствах. И преградах, которые стоят на их пути. Наличие плеча, в которое можно плакать при просмотре, обязательно.

Объединенная зона безопасности / Gongdong gyeongbi guyeok JSA (2000)

Рейтинг IMDb: 7,8 В истории рассказывается об инциденте на границе Северной и Южной Корей, в котором пострадали представители обеих стран. И для того, чтобы во всем разобраться, стороны приглашают специалиста из Швейцарии с южнокорейскими корнями. Этот фильм — один из прекрасных продолжателей мысли о том, что любая война превратилась бы в пыль без флагов и идеологий. Прекрасное антивоенное заявление, которое оценят поклонники свежего «1917».

Жажда / Bakjwi (2009)

Рейтинг IMDb: 7,1 Даже вампирская тема не была оставлена без внимания корейским кинематографом. Картина вышла через год после знаменитых «Сумерек» и рассказывает историю священника, который, приняв экспериментальный препарат для борьбы с неизлечимым заболеванием, стал вампиром. Фильм в сюрреалистичной, свойственной только южнокорейскому кинематографу манере показывает удивительно глубокую историю из мира вампиров. Лента взяла приз жюри на Каннском кинофестивале 2009 года.

Воспоминания об убийстве / Salinui chueok (2003)

Рейтинг IMDb: 8,1 Фильм от режиссера «Паразитов» и с актером из этого хита в главной роли. В основу ленты легло реальное дело о первом южнокорейском серийном убийце. Расследованием преступлений занимается детектив, который абсолютно не понимает, как работать с громкими преступлениями. К нему на помощь приезжает детектив из Сеула, которому предстоит столкнуться с некомпетентностью не только своего коллеги, но и всей полиции города. Фильм получил огромную популярность в Корее, а уже упоминавшийся Квентин Тарантино назвал его одним из лучших среди фильмов с 1992-го по 2009 год.

Весна, лето, осень, зима... и снова весна / Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (2003)

Рейтинг IMDb: 8,0 Имя режиссера Ким Ки Дука до определенных пор было одним из немногих, о котором знали простые зрители не из Южной Кореи. И во многом благодаря этому фильму. В нем рассказывается история о монахе и его молодом воспитаннике, который по мере взросления открывает для себя мир, полный соблазнов. Это артхаус. Местами неприятный, но до невозможности метафоричный. Каждый любитель искать скрытые смыслы и мотивы получит после просмотра богатую пищу для размышлений.

Служанка / Ah-ga-ssi (2016)

Рейтинг IMDb: 8,1 Еще одна лента от создателя «Олдбоя» Пак Чхан-ука. Это вольная адаптация романа Сары Уотерс «Тонкая работа». Сюжет рассказывает о девушке по имени Сук-хи, которая устроилась служанкой в богатый дом, чтобы воплотить аферу мошенника по прозвищу Граф. Он хочет очаровать хозяйку, жениться на ней и завладеть ее деньгами, а Сук-хи должна втереться к ней в доверие и расположить ее к Графу. Но чем больше девушка узнает хозяйку, тем больше план Графа оказывался под угрозой срыва. Фильм может порадовать не только регулярными сюжетными виражами, но и потрясающе эстетичными кадрами. Некоторые из них смело можно превратить в картины и любоваться вечерами.

Новый мир / Sinsegye (2013)

Рейтинг IMDb: 7,6 Полицейский под прикрытием Ча-сон на протяжении многих лет является членом корейской мафии и уже занимает в ее рядах серьезный пост. Но после смерти босса двое его сыновей (на одного из которых и работает Ча-сон) начинают борьбу за главное место в клане. Тиски вокруг прикрытия сжимаются, и перед парнем стоит выбор: либо вернуться в полицию, либо остаться преступником. Эдакий «Крестный отец» и «Отступники» в одном флаконе. И фильму удалось собрать в себе лучшее из этих монументальных работ.

Пустой дом / Bin-jip (2004)

Рейтинг IMDb: 8,0 Еще один фильм от мастера красивого артхауса Ким Ки Дука. Тхэ-сок расклеивает рекламные объявления на дверях домов и живет в тех, где хозяев временно нет дома. При этом он оставляет плату в виде массы переделанных домашних дел. В одном из таких домов он случайно сталкивается со странной молчаливой женщиной по имени Сон-Хва, которая уже давно устала от своего брака и видит в нем только насилие и унижения. Она проникается образом жизни Тхэ-сока и начинает путешествовать по квартирам вместе с ним. Это один из самых странных фильмов о любви, который вы увидите. В нем едва ли можно собрать больше сотни реплик, а сам сюжет абсолютно непредсказуем и самобытен. Даже не пытайтесь предугадать, чем все кончится: все равно ничего не выйдет.