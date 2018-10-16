10 кинопремьер 2018 года, которые обязательно надо посмотреть этой осенью

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Осенним вечером так и тянет посмотреть что-нибудь новенькое, чего мы еще не видели. Но если все любимые фильмы уже пересмотрены и душа требует чего-то еще, то наша подборка премьер 2018 года придется как никогда кстати.

Мы в AdMe.ru уже запаслись теплым какао, пледами и готовы к просмотру, чего и вам желаем!

Неправильное воспитание Кэмерон Пост (The Miseducation of Cameron Post), 2018

IMDb — 7,1 Фильм — победитель фестиваля Sundance в 2018 году. Юную девушку Кэмерон Пост в исполнении Хлои Морец отправляют на принудительное лечение от гомосексуализма, где ей придется ответить на ряд сложных социальных вопросов. Этот фильм по праву можно назвать одним из самых лучших представителей остросоциальной психологической драмы.

Лабиринты прошлого (Todos lo saben), 2018

IMDb — 7,1 Легендарный дуэт Пенелопы Крус и Хавьера Бардема — первый повод, чтобы посмотреть этот фильм, ну а то, что картина открыла Каннский фестиваль в 2018 году, — второй. Лаура приезжает в город своего детства на свадьбу сестры, но у нее крадут дочь-подростка и требуют огромный выкуп. Помочь ей может только бывший возлюбленный Пако, но станет ли он это делать?

Падмавати (Padmaavat), 2018

IMDb — 7,0 Это история могущественного султана, одержимого идеей захватить жену правителя Раваны Сингха — красавицу Падмавати. Ради нее он готов развязать кровопролитную войну. Шикарная историческая драма для настоящих эстетов.

Холодная война (Zimna wojna), 2018

IMDb — 8,0 Послевоенные годы. Музыкант Виктор и певица Зула влюбляются друг в друга, но разница в происхождении, мировоззрении и даже темпераментах не позволяет им быть вместе. Однако та нить, что связала их, не дает этой связи прерваться, несмотря на бегство в разные города и козни судьбы. Грустная история любви в черно-белых тонах.

Не в себе (Unsane), 2018

IMDb — 6,4 Фильм полностью снят на айфон, но вы этого даже не почувствуете. Сюжет разворачивается вокруг героини, которая в стремлении избавиться от навязчивого поклонника уезжает в другой город, но, не найдя в себе достаточно моральных сил, чтобы жить дальше, добровольно ложится в клинику для душевнобольных. Однако это решение становится роковым для нее.

Романтики «303» (303), 2018

IMDb — 7,9 Фильм-путешествие со сменяющими друг друга пейзажами Франции, Германии, Потругалии и Бельгии. Молодая девушка едет к своему парню на кемпере «Мерседес 303» и знакомится со студентом-политологом, разыскивающим своего отца. Главные герои изо всех сил сопротивляются зарождению чувств, но возможно ли это, когда ты молод и романтичен?

102 года — не предел (102 Not Out), 2018

IMDb — 7,5

Мировая премьера — 3 мая 2018 Дедуля в возрасте 102 лет хочет побить рекорд по продолжительности жизни, и настроен он очень позитивно. Однако его сын, которому исполнилось 75, настроен весьма скептически. Легкая и приятная комедия, которая вместе с тем поднимает и экзистенциальные вопросы.

Безумно богатые азиаты (Crazy Rich Asians), 2018

IMDb — 7,5 Ник Янг, очень богатый парень из азиатской семьи, приезжает со своей девушкой Рэйчел Чу на родину. Там она и узнает о невероятном положении своего спутника. А также о том, что за ее бойфрендом идет настоящая охота и ей здесь совсем не рады.

Хрусталь, 2018

IMDb — 7,3 Республика Беларусь середины 90-х годов. Главная героиня, столичная штучка Эвелина, хочет получить визу в Америку, но для этого ей нужны документы с официального места работы. Из-за ошибки в поддельной справке она вынуждена перебраться к неизвестной семье в маленький городок (так как именно по их номеру телефона будут проверять данные Эвелины). И тут девушка сталкивается с местной жизнью во всей ее красе.

Бонус: фильм, до премьеры которого осталось совсем чуть-чуть. Хантер Киллер (Hunter Killer), 2018

Мировая премьера — 19 октября 2018 Подводная лодка «Хантер Киллер» и Военно-морские силы США стараются не допустить ядерной войны. И для этого вступают в довольно рискованную авантюру, которую притом необходимо провернуть в самые кратчайшие сроки. Ну и дуэт Джерарда Батлера и Гэри Олдмена. Ждем не дождемся.