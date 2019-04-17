10 киногероев, которые на самом деле не такие положительные, как нам всегда казалось

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Обаяние киногероев иногда играет с нами злую шутку: сопереживая любимым персонажам, мы часто закрываем глаза на их недостатки. Взять хотя бы Джека Воробья. Пират, дебошир и большой охотник выпить, но тем не менее всеобщий любимец! И таких героев в кино немало. Тем интереснее посмотреть на них с другой стороны — той самой, которую мы обычно не замечаем.

Мы в AdMe.ru задумались над тем, кто из популярных персонажей вовсе не такой приятный и положительный герой, как принято считать. Может, в список попали и ваши любимчики?

Рэйчел Грин (Друзья)

Рэйчел часто ведет себя как избалованная девушка, привыкшая быть в центре внимания, а ее поступки выдают в ней человека, который редко задумывается о чувствах других. Передумав выходить замуж за Барри, она сбегает в день их свадьбы без каких-либо объяснений. Она расстраивает свадьбу Росса и Эмили, а новость о помолвке лучшей подруги встречает с завистью. Кроме того, в школе она дразнила одноклассника за лишний вес, а работая официанткой, даже не пыталась выполнять свою работу как следует.

Росс Геллер (Друзья)

Росс считает себя лучше других, потому что обладает ученой степенью, но при этом не видит ничего плохого в том, чтобы встречаться со своей студенткой. Более того, позже он не рассказывает своей новой девушке, что живет с беременной бывшей! А если трезво посмотреть на концовку сериала, она выглядит не такой уж и романтичной, ведь Росс вынуждает Рэйчел бросить работу ее мечты.

Рон Уизли (фильмы о Гарри Поттере)

Болезненная неуверенность в себе превращает Рона в нытика, который часто не может порадоваться за своего лучшего друга и постоянно завидует ему. При этом он забывает, что у него есть то, о чем Гарри может только мечтать, — любящая семья. Отдельного разговора заслуживает отношение Рона к Гермионе: он, мягко говоря, невнимателен к ее чувствам и часто доводит ее до слез.

Холли Голайтли (Завтрак у Тиффани)

Холли живет на деньги мужчин, с которыми встречается, и не скрывает, что ее главный критерий для выбора будущего мужа — толстый кошелек. И уж конечно сложно простить тот факт, что она выбросила кота на улицу, когда собралась уезжать.

Фродо (Властелин колец)

Фродо приходится все время спасать, что ставит под угрозу жизни его друзей. Конечно, часто это происходит из-за действия кольца, но при этом к Сэму, который помогает ему во всем, Фродо относится не самым лучшим образом. А самое главное задание — уничтожить кольцо — ему было бы сложно выполнить без друга.

Эдвард Каллен (Сумерки)

Начнем с того, что Эдвард буквально годится Белле в дедушки. К тому же, опекает он ее так, словно она несмышленый ребенок, а не взрослый человек. И разве вам не кажется странным тайком ночью пробираться в дом девушки, чтобы посмотреть, как она спит? Наверное, когда живешь 100 с лишним лет, начинаешь по-другому смотреть на ухаживания.

Ной (Дневник памяти)

Ной игнорирует два отказа Элли и портит ей свидание, а затем буквально вынуждает ее согласиться встретиться с ним, шантажируя и ставя свою жизнь под угрозу. И да, все это в присутствии ее парня. Позже Ной крутит роман с девушкой, к которой не испытывает чувств, другими словами, использует ее, чтобы забыть Элли.

Брюс Уэйн (фильмы о Бэтмене)

Готэм погряз в нищете и безграмотности, здравоохранение оставляет желать лучшего, но Брюс Уэйн тратит больше средств на создание оружия, чем на помощь нуждающимся. Да, он сражается с преступностью, но так он лишь купирует симптомы, когда мог бы бороться с причиной болезни. К тому же он нарушает собственное правило — не убивать преступников, а передавать их в руки полиции. Так, в фильме «Бэтмен: Начало» он убивает всю Лигу Теней.

Кэрри Брэдшоу (Секс в большом городе)

На протяжении сериала Кэрри часто ведет себя эгоистично в отношениях с подругами, изменяет своему парню, встречается с женатым мужчиной (и удивляется, что его супруга не хочет принимать ее извинения). К тому же ее колонка состоит по большей части из риторических вопросов и обобщений, а увлечение дизайнерскими туфлями больше походит на одержимость и нерациональное ведение бюджета.

Женя Лукашин (Ирония судьбы, или С легким паром!)

Женя Лукашин напивается до беспамятства и за одну ночь умудряется испортить жизни нескольких человек: своей невесты и незнакомых мужчины и женщины. При этом счастье в виде новой любви валится на него так же внезапно и незаслуженно, как и на сказочного Ивана-дурака, который заполучил красавицу царевну, не сделав для этого ровным счетом ничего. Может, поэтому этот фильм так популярен?