10 фильмов, которые ждали все зрители мира. А их авторы взяли и запороли крутейшие идеи

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От рекламной кампании по продвижению фильма зависит если не все, то уж точно многое. И порой мы так ведемся на красивую подачу и захватывающий трейлер, что после просмотра откровенно неудавшейся картины жутко разочаровываемся и чувствуем себя обманутыми. Особенно жаль, когда потенциально хитовую идею не получается реализовать должным образом.

AdMe.ru просмотрел кинопремьеры за последние пару лет и выбрал среди них те, что не оправдали ожидания ни критиков, ни зрителей.

«Люди Икс: Темный Феникс» должен был стать мощным финалом всей франшизы

Чего ждали: кульминации франшизы о Людях Икс, их последнее дело. Фильм анонсировался как история о Джин Грей, девушке, которая, оказывается, поражена космической силой, после чего она становится одним из самых могущественных мутантов — Темным Фениксом. Но не все так просто. Из-за внутренней борьбы со своими демонами Джин выходит из-под контроля, что приводит к расколу семьи Людей Икс и желанию уничтожить Землю. Что получили: то, что трудно назвать финалом для почти 20-летней франшизы. Топорные диалоги, слабый сюжет, переменчивая мотивация персонажей — все это в совокупности не оставило шансов, чтобы полюбить это кино. Режиссеру Саймону Кинбергу пришлось переснимать концовку фильма, потому что она оказалась похожей на ту, что была в «Капитане Марвеле», который вышел чуть раньше. Но даже это не спасло «Темного Феникса» от самого низкого рейтинга кинокритиков за все время существования Людей Икс.

От «Отпетых мошенниц» ждали остроумной комедии о лучших в своем деле аферистках

Чего ждали: ремейка популярной в прошлом комедии «Отпетые мошенники» 1988 года с переосмыслением сюжета, добавлением современных метких шуток и, конечно, новыми блистательными героинями. Что получили: главный посыл фильма — женщины лучшие мошенники, чем мужчины, потому что ни один мужчина никогда не поверит, что женщина умнее его. Это заявление, при всей его деликатности, могло бы здорово работать, если бы героини использовали мозг, а не тело в своих аферах. Ремейк почти в точности повторяет оригинал, за исключением добавления пошлых и несмешных шуток, слыша которые не знаешь, смеяться или плакать.

«Щелкунчик и четыре королевства» должен был стать рождественской сказкой, возвращающей в детство

Чего ждали: семейного фэнтези по известной повести «Щелкунчик и Мышиный король» с отважными главными героями, захватывающими сюжетными поворотами и бессмертной музыкальной классикой. Над фильмом работали сразу 2 всеми любимых режиссера: Лассе Халльстрем когда-то подарил нам экранизацию истории самой преданной собаки Хатико, а Джо Джонстон окунул нас в мир Джуманджи. Что получили: красивая картинка с поверхностным повествованием, в котором создатели пытаются поговорить со зрителем на серьезные темы, но дальше механических диалогов ничего не идет. Главная героиня — эмансипированная особа, которая и в технике разбирается лучше других, и законы физики готова разъяснить всем и каждому, и браво в бой ведет солдат, раздавая недругам тумаки налево и направо. Щелкунчик — лицо номинальное, которое безропотно выполняет все, что от него потребуется. Кинокритик Джефф Митчелл сравнил этот фильм с красиво упакованным подарком, внутри которого оказалось 3 пары белых носков. Как вам такой рождественский презент?

От «Стекла» хотели продолжения успеха «Неуязвимого» и «Сплита»

Чего ждали: окончания трилогии М. Найта Шьямалана, начатой еще в 2000 году фильмом «Неуязвимый». Почти 20 лет спустя режиссер объединяет персонажей в лице Брюса Уиллиса, Сэмюэла Л. Джексона и Джеймса Макэвоя и переплетает их истории. Он помещает героев в психлечебницу, где им пытаются внушить, что они обычные, ничем не примечательные люди. Но сделать это не так просто. Что получили: грандиозные истории о супергероях обезличиваются, все прошлое ставится под сомнение, предыдущие фильмы обесцениваются. Картина тонет в твистах и сюжетных поворотах, совершенно забывая о главных персонажах. Критик Карен Хан удачно подметила, что каждый крученый мяч, запущенный «Стеклом», летит мимо цели. Сюжет усиленно пытается объяснить все, что уже давно понятно. Такое решение сильно тормозит повествование и перекрывает малейшее удивление, которое могло бы зародиться.

«Робин Гуд: Начало» должен был стать отправной точкой для захватывающей приключенческой киносерии

Чего ждали: переосмысления древней английской легенды о храбром и благородном разбойнике Робин Гуде. Классика с элементами современности. Бодрый, динамичный, веселый, стильный, качественно поставленный экшен. Что получили: историю о становлении героя тем, кем он всем запомнился. Формат, от которого стараются держаться подальше все крупные киностудии, поскольку он приелся зрителю. К тому же в экранизации 2010 года эта часть жизни Робин Гуда уже была освещена, надо сказать, весьма умело. Из плюсов нового фильма можно выделить стилистику, но и она к концу заметно сдает свои позиции. В результате все действие выглядит бессмысленным и разочаровывающим.

Фильм «Кладбище домашних животных» должен был если не затмить книгу, то хотя бы повторить ее успех

Чего ждали: экранизации одной из самых популярных книг Стивена Кинга с присущей ей мрачностью, саспенсом и атмосферой таинственного ужаса. Те, кто не читал роман, хотели увидеть историю о семье, которая переехала в новый дом, расположенный рядом с кладбищем домашних животных. Когда умирает их кот, отец по совету соседа хоронит его за границей этого кладбища. Вскоре питомец приходит домой живой, но совсем не тот, что прежде. Что получили: в трейлере показали все, вплоть до концовки. После такого вопрос «зачем идти на фильм?» остается риторическим. В целом получился примитивный ужастик, напичканный слабыми скримерами, клише и прочими атрибутами второсортного кино. Сценарий сжал книгу настолько, что от внятного сюжета почти ничего не осталось.

«Излом времени» мог встать в один ряд с «Алисой в Зазеркалье» и «Хрониками Нарнии»

Чего ждали: фантастической истории об астрофизике, который сделал невероятное научное открытие — нашел способ телепортироваться во времени и пространстве. К сожалению, в ходе эксперимента мужчина пропадает без вести, оставляя свою жену и 2 детей одних. С того момента дочь и сын мечтают найти отца и вернуть его домой. Они встречают 3 таинственных незнакомок, с которыми отправляются в опасное путешествие по далеким мирам. Что получили: экранизацию популярной детской книги Мадлен Л’Энгл «Трещина во времени», которая вылилась в высокобюджетную картину с огромными сюжетными дырами. Попутно герои с завидной периодичностью повторяют прописные моральные истины типа «счастье — центр Вселенной», «рана — это место, через которое входит свет», «будь воином» и другие. В итоге фильм получился слишком детским, наивным и примитивным.

От ленты «Море соблазна» ждали качественный триллер, который не стыдно посоветовать друзьям

Чего ждали: стилизованный триллер с топовыми актерами в главных ролях. Тихая жизнь капитана рыболовецкого судна рушится, когда его бывшая жена обращается к нему с отчаянной просьбой спасти ее от нового жестокого мужа. Ее появление возвращает мужчину в ту жизнь, которую он пытался забыть. И пока он борется между правильным и неправильным, его мир погружается в новую реальность, которая может быть не такой, как кажется. Что получили: хороший твист, обернутый в нечто многослойное и бессмысленное. При просмотре преследует стойкое ощущение, что режиссер и по совместительству сценарист Стивен Найт сначала придумал главный сюжетный поворот, а потом вокруг него стал прописывать остальные действия персонажей. Вместо того, чтобы больше времени уделить переживаниям и проблемам героев, зрителю показывают разговоры о рыбалке, подготовку к рыбалке и собственно саму рыбалку.

«Семейка Аддамс» должна была занять место наряду с другими уже ставшими культовыми мультфильмами

Чего ждали: возвращения главной семейки Хеллоуина — самые мрачные и саркастичные герои снова на большом экране. Первая анимационная комедия об Аддамсах должна была стать необычной, веселой, иронизирующей над массовой культурой, колкой пародией на семейные ситкомы. Что получили: при достаточно высоком возрастном рейтинге (12+) интеллектуальная сюжетная составляющая получилась на уровне дошкольников и младших школьников. От прошлой всеми полюбившейся атмосферы ужаса, вплетенного в комедию, не осталось и следа. Критик Кэт Кларк заметила, что мультфильм, который в теории рассказывает о сопротивлении общественному давлению и о том, как важно быть уникальным, имеет сюжетную линию, сшитую из десятка семейных фильмов, которые все уже видели. Чего не хватает, так это сердцебиения.

«Щеглу» прочили звание лучшего фильма года

Чего ждали: атмосферной экранизации одноименного бестселлера, за который автор Донна Тартт получила Пулитцеровскую премию. Фильм был со всеми шансами на успех и высокие кассовые сборы. Уже заочно все прочили ему как минимум несколько номинаций на «Оскар». Что получили: сценарий не смог адекватно вместить в себя роман объемом в 800 страниц. За 2,5 часа создателям картины не удалось раскрыть героев, показать их так, чтобы зритель начал понимать их мотивы. Ритм повествования получился вялотекущим, что не в лучшую сторону отличает его от первоисточника. Донна Тартт хотела сама принять участие в написании сценария, но по контракту была лишена такой возможности. Как отметил критик Кевин Махер, «Щегол» — это такой фильм, который хочется взять в руки, обнять, погладить по затуманенной голове и сказать: «Ну-ну, все в порядке, ты сделал все, что мог».

Какие фильмы последних лет не оправдали ваших ожиданий?