10 документалок от Netflix, которые честно расскажут о том, что на самом деле происходит в этом мире

Большинство из нас обожает фантастические голливудские фильмы, и это вполне оправданно: красивые главные герои, обладающие магической силой, потрясающие костюмы и нереальные сражения — здесь и вправду есть на что посмотреть. Но порой самые простые документальные фильмы могут быть не менее захватывающими, чем напичканное спецэффектами высокобюджетное кино.

AdMe.ru предлагает вам запастись ведерком попкорна, замотаться в уютный плед и приступить к просмотру фильмов, которые покажут другую сторону нашего мира. Приятного просмотра!

Король тигров

Рейтинг IMDb — 7,6 Фильм состоит из 7 частей и рассказывает о владельце зоопарка по имени Джо Экзотик. После затянувшейся депрессии мужчина находит свою отдушину в диких животных. В 1999 году он покупает кусок территории в Оклахоме и начинает разводить там тигров. Однако изначально искреннее увлечение Джо перерастает в маниакальную увлеченность и впоследствии в жестокое обращение с животными. Этой весной фильм имел особый успех среди голливудских знаменитостей, некоторые из них даже устроили своеобразный флешмоб в соцсетях, переодеваясь в образ главного героя.

Соль, жир, кислота, жар

Рейтинг IMDb — 7,7 Еще один документальный мини-сериал, основанный на удостоенной награды кулинарной книге американского шеф-повара Самин Носрат. В поисках новых вкусовых сочетаний женщина путешествует по миру, познает разные культуры и делится тонкостями приготовления блюд. Рекомендация: приступать к просмотру фильма лишь на полный желудок.

Икар

Рейтинг IMDb — 7,9 Лента про спортсмена-любителя, который решил одержать победу в велогонке с помощью допинга. Для реализации задуманного главный герой, он же режиссер фильма, Брайан Фогель обращается к главе антидопинговой лаборатории. С его помощью Фогель начал экспериментировать с гормональными препаратами, что в результате приводит к большому международному скандалу. В 2018 году эта кинолента даже была удостоена статуэтки «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

Хранители

Рейтинг IMDb — 8,1 Это история загадочного исчезновения монахини и учительницы католической школы Кэти Сезник. Однажды вечером в ноябре 1969 года женщина таинственным образом пропадает, лишь спустя 2 месяца в ходе расследования выясняется, что было совершено преступление. Узнать причину страшного события решают бывшие ученики сестры Кэти, которые в процессе расследования узнают жуткую тайну.

Темная сторона Лонг-Айленда

Рейтинг IMDb — 6,4 Режиссер Янс Форд решил снять фильм о своей семье, а точнее о событиях, связанных с преступлением над его родным братом Уильямом в 1992 году. Он рассказывает о людях, чья жестокость и агрессия лишила человека жизни, а также о несправедливом оправдании преступника в зале присяжных.

Бикрам: Йог, гуру, хищник

Рейтинг IMDb — 6,7 Этот фильм показывает историю преподавателя бикрам-йоги, или, проще говоря, горячей йоги, Бикрама Чоудхури. Мужчина убеждал, что является автором этой уникальной методики и всего за 26 асан самостоятельно смог излечить свое больное колено. У Бикрама было миллионы последователей и учеников по всему миру, однако, как выяснилось позже, его теория была ворованной, а за личностью самого духовного лидера скрывается пугающая правда.

Бухгалтер Освенцима

Рейтинг IMDb — 7,3 Фильм-откровение от свидетеля Второй мировой войны. Это история бывшего бухгалтера Освенцима, немца по имени Оскар Грёнинг, который с 1942-го по 1944 год сортировал деньги и вещи депортированных, после чего самое ценное отправлял в Берлин. В 2005 году Оскар согласился дать интервью ВВС и поведать свою правду о событиях 70-летней давности. За детальные подробности мужчина был приговорен к 4 годам тюремного заключения.

Аманда Нокс

Рейтинг IMDb — 6,9 Документальная история о девушке по имени Аманда Нокс, которая была дважды осуждена и оправдана за тяжелое преступление. В фильме Аманда вспоминает, как произошли жуткие события, почему обвинили именно ее, а также без прикрас описывает время, проведенное в итальянской тюрьме.

Диагноз

Рейтинг IMDb — 7,8 Документальный сериал повествует о практикующем враче Лизе Сандерс, которая ведет авторскую колонку в журнале New York Times и решает обратиться за помощью к своей аудитории, чтобы правильно диагностировать редкие и непонятные болезни. Интересно также то, что именно терапевт Лиза Сандерс консультировала создателей популярного сериала «Доктор Хаус».

Американская фабрика

Рейтинг IMDb — 7,4 Завершающая картина в нашем списке — победитель кинопремии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» 2020 года. Фильм рассказывает о закрытом в 2008 году заводе в штате Огайо, который оставил без работы сотни людей. Несколько лет спустя фабрику запускают вновь — ее покупает филиал одной китайской компании. Однако новые условия труда становятся слишком жесткими: мизерная зарплата, 12-часовой рабочий день и жесткий надсмотрщик над каждым сотрудником.