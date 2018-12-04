Японский художник рисует чувства, которые хотя бы раз в жизни испытывал каждый
Таинственный художник avogado6 предпочитает не рассказывать о своей жизни. Все, что нам о нем известно, — это то, что он живет в Японии и любит химию. Отсюда и его псевдоним, созвучный с именем итальянского химика Амедео Авогадро.
Художник создает простые на первый взгляд иллюстрации, которые в действительности выражают больше эмоций, чем тысячи слов. Схожие чувства хотя бы раз в жизни испытывали многие люди, поэтому неудивительно, что работы японского мастера находят отклик в душе у каждого, кто их видит.
AdMe.ru уже знакомил вас с творчеством avogado6, а в этой статье вас ждут новые работы загадочного художника.
Море слез
Твои глаза
Безответная любовь
Сопровождающие
Опоздание
Наступает новый день
Человеческая жизнь утомляет
Обучение сиба-ину
Друг
Ответственность
Фотоальбом
Тысяча бумажных журавликов
Очень вкусно
Призрак, наводящий сон
Этого достаточно
Я не хочу возвращаться
Замаскировался
Актер в костюме
Самоуважение
Выходные
На дне
Реабилитация
Я не хочу работать