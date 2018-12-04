Японский художник рисует чувства, которые хотя бы раз в жизни испытывал каждый

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Таинственный художник avogado6 предпочитает не рассказывать о своей жизни. Все, что нам о нем известно, — это то, что он живет в Японии и любит химию. Отсюда и его псевдоним, созвучный с именем итальянского химика Амедео Авогадро.

Художник создает простые на первый взгляд иллюстрации, которые в действительности выражают больше эмоций, чем тысячи слов. Схожие чувства хотя бы раз в жизни испытывали многие люди, поэтому неудивительно, что работы японского мастера находят отклик в душе у каждого, кто их видит.