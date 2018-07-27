В Японии живет девушка, которая на 50 % человек и на 50 % кукла, и она работает моделью

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Лулу Хашимото (Lulu Hashimoto) — модель и интернет-знаменитость из Японии, которую прозвали «человеческой куклой». И не зря — на фото вы не отличили бы ее от фарфоровой статуэтки. Тем не менее это не робот, а человек, но настоящего лица девушки никто не видел.

Мы в AdMe.ru предлагаем узнать больше о необычной модели, которая, по ее словам, на 50 % человек и на 50 % кукла.

Лулу — необычная модель, которая поддерживает образ с помощью специального костюма, напоминающего тело куклы, маски, парика и милых нарядов. Во время интервью она даже шепчет ответы на ухо ведущей — ведь обычно куклы не разговаривают.

Дизайнер Хитоми Комаки (Hitomi Komaki) — продюсер Лулу и создатель ее костюма — рассказывает, что «живая кукла» — это результат совместной работы с творческой командой Nukopan. Они делают кукольные костюмы и маски-головы, которые очень понравились дизайнеру, и она предложила им вместе поработать над «моделью-куклой». Эксперимент удался настолько, что Лулу стала интернет-знаменитостью.

Существует только один костюм Лулу, но носили его несколько людей. Среди них — дизайнеры, танцоры, модели. По словам продюсера, личность человека, который в данный момент составляет часть образа Лулу, держится в секрете. Это не мешает персонажу привлекать к себе много внимания: на улицах и показах к девушке подходит много людей с просьбами о фото, и она всегда рада попозировать.

Хоть Лулу и непохожа на обычную девушку, у нее обычные человеческие интересы и характер. Мечтательная и немного меланхоличная, она всегда хотела стать моделью, но еще любит читать книги и занимается балетом.

Как и любая девушка, Лулу меняет наряды, цвет волос и прически, но также она способна изменить свой рост. И вовсе не за счет высоких каблуков — ее рост зависит от размера кукольной головы.

Также Лулу — одна из полуфиналисток японского конкурса Miss iD. Как говорят организаторы, он для тех девушек, которые заслуживают быть замеченными в новую эпоху. В конкурсе участвуют не только люди, но и персонажи, созданные при помощи искусственного интеллекта и 3D-графики. Согласитесь, Лулу идеально вписывается в концепцию такого футуристичного состязания.

Сейчас уже никого не удивляет, что виртуальные модели становятся лицами косметических брендов, однако «живая кукла» пока первая в своем роде.