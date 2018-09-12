Художник из Минска рисует все, о чем его попросят подписчики. И нам кажется, что нет таких вещей, которые он не смог бы изобразить

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Анатолий Чилик, пожалуй, один из самых известных художников на просторах русскоязычного интернета. Его отличительной особенностью стала уже культовая рубрика «Рисунки по просьбам подписчиков», которую смело можно считать брендом Чилика. Художник с неуемным энтузиазмом берется за любую идею, и чем бредовее и безумнее она звучит, тем лучше для всех.

AdMe.ru не перестает удивляться воображению и находчивости Анатолия, поэтому пристально следит за его творчеством. Если вы с ним еще не знакомы, самое время наверстать упущенное.

«Нарисуй пухлую картошечку»

«Нарисуй месть мизинчика»

«Нарисуй девушку, которая довольна своим весом»

«Нарисуй депрессивного единорога»

«Нарисуй 30 секунд до Марса»

«Нарисуй „перестрелку“ комплиментами»

«Нарисуй двойного агента»

«Нарисуй Терминатора, пытающегося предотвратить появление США»

«Нарисуй машину, превращающую плохих людей в хороших»

«Нарисуй жадного романтика»

«Нарисуй свадьбу степлеров»

«Нарисуй маленький бульдозер со странностями»

«Нарисуй морскую свинку»

«Нарисуй измену маленького мальчика маленькой девочке»

«Нарисуй афишу для фильма „Гарри Поттер и похититель молний“»

Бонус Помимо забавных рисунков по просьбам подписчиков Анатолий Чилик рисует еще и ситуационные комиксы, которые как нельзя лучше отражают нашу действительность.

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Какая реализованная фантазия пришлась вам по душе? Пишите в комментариях.