Работа мечты существует! В Швеции предлагают пожизненную работу, где ничего не нужно делать

Работа мечты существует! В Швеции предлагают пожизненную работу, где ничего не нужно делать

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Почти все мечтают об идеальной работе: заниматься тем, что приносит удовольствие, и при этом получать много денег. Думаете, это недостижимая мечта? А вот и нет! Теперь у каждого из нас появился великолепный шанс действительно устроиться на такую работу.

AdMe.ru нашел идеальную вакансию и спешит поделиться информацией о ней.

Работа мечты существует! В Швеции предлагают пожизненную работу, где ничего не нужно делать

© dn  

В 2017 году шведские художники Саймон Голдин и Якоб Сеннеби придумали необычный эксперимент под названием «Вечное трудоустройство». Суть в том, что они нанимают человека на пожизненную работу, но при этом делать ему ничего не надо.

Главное — каждый будний день в определенное время приходить на железнодорожную станцию в город развлечений Корсваген, который откроется в городе Гетеборге в 2026 году. Сотрудник может делать все что угодно во время рабочего дня — в должностной инструкции не указываются обязанности или ответственность. Контракт о трудоустройстве заключен на полный рабочий день, на неопределенный срок и предусматривает хорошую зарплату с ежегодным повышением, выходные, отпуск по расписанию и пенсию.

Зарплата за вечную занятость реализуется за счет специального фонда, который художники для этого и создали, на данный момент он составляет уже около $ 650 тыс. — и сумма будет расти. Cоздатели проекта пишут: «Деньги платят лучше, чем работа». Если работник захочет уволиться, ему найдут замену.

«Вечное трудоустройство» будет действительным на протяжении 120 лет. Цель этого арт-проекта — создать «живую городскую легенду» и показать связь между повседневной жизнью человека и «невидимой рукой» мировой экономики. Заявки будут приниматься с 15 декабря 2025 года.

А вы хотели бы себе такую должность?

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    1
  • 45
  • 24
  • 12.6k

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