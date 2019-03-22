Работа мечты существует! В Швеции предлагают пожизненную работу, где ничего не нужно делать

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Почти все мечтают об идеальной работе: заниматься тем, что приносит удовольствие, и при этом получать много денег. Думаете, это недостижимая мечта? А вот и нет! Теперь у каждого из нас появился великолепный шанс действительно устроиться на такую работу.

В 2017 году шведские художники Саймон Голдин и Якоб Сеннеби придумали необычный эксперимент под названием «Вечное трудоустройство». Суть в том, что они нанимают человека на пожизненную работу, но при этом делать ему ничего не надо.

Главное — каждый будний день в определенное время приходить на железнодорожную станцию в город развлечений Корсваген, который откроется в городе Гетеборге в 2026 году. Сотрудник может делать все что угодно во время рабочего дня — в должностной инструкции не указываются обязанности или ответственность. Контракт о трудоустройстве заключен на полный рабочий день, на неопределенный срок и предусматривает хорошую зарплату с ежегодным повышением, выходные, отпуск по расписанию и пенсию.