Пост, который доказывает, что любую неудачную татуировку можно превратить в маленький шедевр

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кто-то называет плохо сделанные татуировки ошибками молодости и стремится полностью вывести их с кожи, а кто-то снова отправляется к мастеру и превращает неудачно набитую картинку в настоящее произведение искусства. Хотите на это взглянуть?

Мы в AdMe.ru собрали для вас фото интернет-пользователей, которые доказывают, что даже самая неудачная татуировка — это не пожизненный приговор.

Благодаря мастерству татуировщика щеночек заметно подрос и похорошел

Из морского конька — в симпатичную пчелку

Девушка, у вас на спине дерево расцвело!

А раньше казалось, что рука на солнце перележала

От загадочных символов — к милому пейзажу

Теперь веточка лаванды не скучает в одиночестве

То чувство, когда из ощипанного воробья превращаешься в гламурную сову

Кажется, у малыша Симбы заметно улучшилось настроение

Не грусти, песик. У тебя же день рождения!

Когда на плече расцветает настоящая роза

Был бантик, стал букет

Это же как надо было поссориться с Ким?!

Кажется, даже девушка с первой фотки радуется новому образу

Когда красавица не удалась, а чудовище вышло вполне симпатичным

Третий глаз никогда не помешает. Пусть даже и на руке

Как вы считаете, в каком случае мастер справился с работой лучше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях к этой статье.