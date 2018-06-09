Пост, который доказывает, что любую неудачную татуировку можно превратить в маленький шедевр
Кто-то называет плохо сделанные татуировки ошибками молодости и стремится полностью вывести их с кожи, а кто-то снова отправляется к мастеру и превращает неудачно набитую картинку в настоящее произведение искусства. Хотите на это взглянуть?
Мы в AdMe.ru собрали для вас фото интернет-пользователей, которые доказывают, что даже самая неудачная татуировка — это не пожизненный приговор.
Благодаря мастерству татуировщика щеночек заметно подрос и похорошел
Из морского конька — в симпатичную пчелку
Девушка, у вас на спине дерево расцвело!
А раньше казалось, что рука на солнце перележала
От загадочных символов — к милому пейзажу
Теперь веточка лаванды не скучает в одиночестве
То чувство, когда из ощипанного воробья превращаешься в гламурную сову
Кажется, у малыша Симбы заметно улучшилось настроение
Не грусти, песик. У тебя же день рождения!
Когда на плече расцветает настоящая роза
Был бантик, стал букет
Это же как надо было поссориться с Ким?!
Кажется, даже девушка с первой фотки радуется новому образу
Когда красавица не удалась, а чудовище вышло вполне симпатичным
Третий глаз никогда не помешает. Пусть даже и на руке
Как вы считаете, в каком случае мастер справился с работой лучше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях к этой статье.
Фото на превью technologicalPhantom/reddit