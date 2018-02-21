11 комиксов о том, как выглядит обычный день глазами кота
Турецкий художник Murat Gürdal Akkoç рисует карикатуры и иллюстрации к книгам, но излюбленная его тема — это комиксы. Одна из последних его работ о том, что будни обычного кота — сплошное приключение. Если вам хочется увидеть мир глазами своего домашнего питомца — эта статья для вас.
Художник отразил 11 абсолютно точных моментов из жизни самого обыкновенного кота. Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо всей этой милоты и решили поделиться ей с вами.
Охота на мух
Когда нас угощают
Время для игр!
Ждем вас, пока вы в туалете
Этот момент у ветеринара
Что вы видите в детстве?
Когда сидишь на дереве
Когда вы едите
Играю с лазером
Маленькое недоразумение
Наконец пришло время для нас прийти с вами на кухню
Кажется, о жизни котов сказано все. Или вы что-нибудь еще бы добавили?
Фото на превью Murat Gürdal Akkoç/facebook