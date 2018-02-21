11 комиксов о том, как выглядит обычный день глазами кота

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Турецкий художник Murat Gürdal Akkoç рисует карикатуры и иллюстрации к книгам, но излюбленная его тема — это комиксы. Одна из последних его работ о том, что будни обычного кота — сплошное приключение. Если вам хочется увидеть мир глазами своего домашнего питомца — эта статья для вас.

Художник отразил 11 абсолютно точных моментов из жизни самого обыкновенного кота. Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо всей этой милоты и решили поделиться ей с вами.

Охота на мух

Когда нас угощают

Время для игр!

Ждем вас, пока вы в туалете

Этот момент у ветеринара

Что вы видите в детстве?

Когда сидишь на дереве

Когда вы едите

Играю с лазером

Маленькое недоразумение

Наконец пришло время для нас прийти с вами на кухню

Кажется, о жизни котов сказано все. Или вы что-нибудь еще бы добавили?