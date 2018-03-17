Посмотрите, как представляли себе наше время люди 100 лет назад

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Будущее всегда вызывало у людей любопытство. Вряд ли кто-то из нас отказался бы узнать, что ждет человечество спустя несколько десятков, а то и сотен лет. Вот и наших предков занимал тот же вопрос. Они пытались предположить, как будет выглядеть мир будущего — тот, в котором сейчас живем мы с вами. Насколько близки они были к истине, судите сами.

AdMe.ru предлагает посмотреть на иллюстрации художников прошлого о нашем времени.

1. В 1900 году немецкая фабрика шоколада выпустила открытки с «предсказаниями» о том, как будет выглядеть мир в 2000 году. По их мнению, в начале XXI века у людей не должно быть проблем с хождением по воде

2. А у каждого человека должны быть собственные крылья

3. А это уже, пожалуй, общественный транспорт. Любопытно, что мода будто бы застыла и совсем не изменилась за 100 лет

4. Нам пора бы научиться передвигать дома туда-сюда

5. Гибрид поезда и корабля. До такого мы пока не дошли

6. Событие, которое происходит в одном месте, люди видят совершенно в другом. Хм, что-то напоминает. Например, прямую трансляцию по ТВ или онлайн

7. Колпак над городом. И никакая непогода не испортит настроение. Очень удобно, но нам, увы, неподвластно

8. Движущиеся тротуары в городах? Нет, такого у нас нет

9. Устройство для хорошей погоды. Да, разгонять облака мы умеем

10. В начале XX века француз Жан-Марк Коте и другие художники предложили свое видение родной страны в наше время. Вот, например, летающие пожарные

11. А здесь люди 2000 года уезжают из оперного театра после представления. Тут мало схожести с реальностью: и летающих аппаратов у нас нет, и опера уже не пользуется такой бешеной популярностью

12. В нашем мире, конечно, многое автоматизировано. Но парикмахеры по-прежнему справляются вручную

13. Кажется, здесь изображен Skype. Или другие мессенджеры

14. Оркестр-робот? Ну уж нет, хотя бы в музыке должна оставаться человеческая душа

15. Люди думали, что знания можно будет без труда «закачать» себе в мозг. У нас, конечно, есть интернет, но все же этот процесс не так уж прост

16. Из-за бешеного развития технологий многие дети будущего никогда вживую не увидят лошадь. Грустно это признавать, но, кажется, наши предки были недалеки от истины

17. Французский карикатурист Альбер Робида интересовался футуристической темой и нарисовал несколько иллюстраций. Например, этот мужчина, похоже, слушает музыку в наушниках

18. Художник, похоже, предполагал, что книги можно будет прослушать в библиотеке. Что ж, у нас есть аудиокниги, но надобности идти в библиотеку нет

19. А так, по мнению иллюстратора, должна была выглядеть мода в 1952 году

Бонус

В 1914 году московская кондитерская фабрика «Эйнем» выпустила карточки с изображением Москвы 2114–2259 годов. Вот как, по мнению наших предков, будет выглядеть мир еще через пару веков

20.

Вот что было написано на карточке с обратной стороны: «Красивая ясная зима 2259-го года. Уголок „старой“ веселящейся Москвы, древний „Яр“ по-прежнему служит местом широкого веселья москвичей, как было и при нас 300 с лишним лет тому назад. Для удобства и приятности сообщения Санкт-Петербургское шоссе целиком превращено в кристально-ледяное зеркало, по которому летят, скользя, изящные аэросани. Тут же на маленьких аэросалазках шмыгают традиционные сбитенщики и продавцы горячих аэросаек. И в XXIII веке Москва верна своим обычаям».

21.

«Зима такая же, как и при нас 200 лет назад. Снег такой же белый и холодный. Центральный Вокзал Земных и Воздушных Путей Сообщения. Десятки тысяч приезжающих и уезжающих, все идет чрезвычайно быстро, планомерно и удобно. К услугам пассажиров — земля и воздух. Желающие могут двигаться с быстротою телеграмм».

22.

«Лубянская площадь. Синеву неба чертят четкие линии светящихся аэропланов, дирижаблей и вагонов воздушной дороги. Из-под мостовой площади вылетают длинные вагоны Московского Метрополитена, о котором при нас в 1914-м году только говорили. По мосту над Метрополитеном мы видим стройный отряд доблестного русского войска, сохранившего свою форму еще с наших времен...»

Как вы считаете, не разочаровали ли мы предков? А как вы представляете себе будущее?