Пользователи Reddit показали странные рисунки, созданные по мотивам их снов
Всем нам время от времени снятся яркие и запоминающиеся сны, которые наверняка кто-то хотя бы раз в жизни хотел запечатлеть, ну или, по крайней мере, пытался. Как раз это сделали художественно одаренные пользователи Reddit, и, надо сказать, результат вышел впечатляющим.
AdMe.ru отыскал любопытные иллюстрации к снам, одни из которых умиляют, а какие-то даже пугают.
«Рисунок акварелью, навеянный моим недавним сном»
«Однажды мне снился поход в горы и за мной следовало какое-то странное существо»
«Я и группа случайных людей пытаемся поймать эту чертову кошку, но она продолжает убегать от нас»
«Я увидел это во сне 15 лет назад. Не знаю, почему до сих пор помню это. Я — шарик, моя сестра — бомба»
«— Вау! Как ты это сделала?
— Я не знаю, а ты?
— Понятия не имею».
«Мне приснились тропические непромокаемые овцы. Я решил нарисовать их»
«Уснул в обеденный перерыв и увидел это»
«Я увидел этого человека во сне»
«Иракский лейтенант выкрикивал мне факты об оливках»
«Иллюстрация моего недавнего сна»
«— Куда ты направляешься?
— Я сам не знаю».
«Я учусь в художественной школе. Мне часто снятся яркие сны, которые я решила проиллюстрировать. Вот что у меня получилось»
«Я нарисовал свой сон»
«Навеянное сном»
«Набросок из сна в моем молескине»
«Рисунок недавнего странного сна»
«Мне снилось, что я тону. Когда я проснулась, у меня появилась идея рисунка»
«Уснул на диване и увидел это за мгновение до того, как проснулся»
«Я продолжаю видеть сны о том, что меня похоронили и я превращаюсь в красное дерево»
«Нарисовал то, что увидел во время сонного паралича»
«Я переехал в Сиэтл несколько месяцев назад. С самой первой ночи здесь мне продолжает сниться эта леди. Она просто стоит в стороне, наблюдает и тяжело дышит»
«Мне приснилось, как Роберт Де Ниро позировал в художественном классе. У него были монобровь и женское тело. Он был одет в костюм кролика Playboy и держал в руках альбом группы Tool, который еще не вышел»
«Я нарисовал свой сон. Как вы думаете, что он означает?»
Похожи ли эти рисунки на то, что снится вам? А может быть, у вас есть свои иллюстрации к снам? Мы будем рады их увидеть.