Пользователи Reddit показали странные рисунки, созданные по мотивам их снов

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Всем нам время от времени снятся яркие и запоминающиеся сны, которые наверняка кто-то хотя бы раз в жизни хотел запечатлеть, ну или, по крайней мере, пытался. Как раз это сделали художественно одаренные пользователи Reddit, и, надо сказать, результат вышел впечатляющим.

AdMe.ru отыскал любопытные иллюстрации к снам, одни из которых умиляют, а какие-то даже пугают.

«Рисунок акварелью, навеянный моим недавним сном»

«Однажды мне снился поход в горы и за мной следовало какое-то странное существо»

«Я и группа случайных людей пытаемся поймать эту чертову кошку, но она продолжает убегать от нас»

«Я увидел это во сне 15 лет назад. Не знаю, почему до сих пор помню это. Я — шарик, моя сестра — бомба»

«— Вау! Как ты это сделала?

— Я не знаю, а ты?

— Понятия не имею».

«Мне приснились тропические непромокаемые овцы. Я решил нарисовать их»

«Уснул в обеденный перерыв и увидел это»

«Я увидел этого человека во сне»

«Иракский лейтенант выкрикивал мне факты об оливках»

«Иллюстрация моего недавнего сна»

«— Куда ты направляешься?

— Я сам не знаю».

«Я учусь в художественной школе. Мне часто снятся яркие сны, которые я решила проиллюстрировать. Вот что у меня получилось»

«Я нарисовал свой сон»

«Навеянное сном»

«Набросок из сна в моем молескине»

«Рисунок недавнего странного сна»

«Мне снилось, что я тону. Когда я проснулась, у меня появилась идея рисунка»

«Уснул на диване и увидел это за мгновение до того, как проснулся»

«Я продолжаю видеть сны о том, что меня похоронили и я превращаюсь в красное дерево»

«Нарисовал то, что увидел во время сонного паралича»

«Я переехал в Сиэтл несколько месяцев назад. С самой первой ночи здесь мне продолжает сниться эта леди. Она просто стоит в стороне, наблюдает и тяжело дышит»

«Мне приснилось, как Роберт Де Ниро позировал в художественном классе. У него были монобровь и женское тело. Он был одет в костюм кролика Playboy и держал в руках альбом группы Tool, который еще не вышел»

«Я нарисовал свой сон. Как вы думаете, что он означает?»