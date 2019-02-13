Петербурженка рисует комиксы обо всем на свете. Да, себя на них вы тоже найдете

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Иллюстратор Анастасия Киселева живет в Санкт-Петербурге. У нее есть официальная группа в соцсети "ВКонтакте", где она выкладывает свои творения, а также паблик об иллюстрации и творчестве. Сама создательница комиксов любит говорить о том, что она занимается превращением сложной информации в простые картинки. Действительно, ситуации, в которых оказываются ее герои, и даже мимика персонажей могут сказать намного больше любых слов (хотя комиксы Насти нельзя назвать бессловесными).

Редакция AdMe.ru уже познакомилась с творчеством этой талантливой девушки, так что предлагаем и вам поскорее сделать это.

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Какой комикс Насти Киселевой произвел на вас большее впечатление? А может, в каком-то из них вы даже узнали себя?

Фото на превью Cathvader illustrations / vk.com

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  • 16.1k

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