Петербурженка рисует комиксы обо всем на свете. Да, себя на них вы тоже найдете

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Иллюстратор Анастасия Киселева живет в Санкт-Петербурге. У нее есть официальная группа в соцсети "ВКонтакте", где она выкладывает свои творения, а также паблик об иллюстрации и творчестве. Сама создательница комиксов любит говорить о том, что она занимается превращением сложной информации в простые картинки. Действительно, ситуации, в которых оказываются ее герои, и даже мимика персонажей могут сказать намного больше любых слов (хотя комиксы Насти нельзя назвать бессловесными).