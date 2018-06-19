Комиксы о девушках за рулем, среди которых точно есть ваша подруга

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Женщина за рулем — уже давно не редкость, и стереотип о том, что они не умеют водить, давно устарел. И хоть у каждой свой стиль вождения, свои особые навыки или моменты, которые никак не поддаются логике, есть типы водителей в юбке, которые можно встретить на дорогах любого уголка планеты. И эти комиксы наглядно показывают каждый из них.