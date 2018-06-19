Комиксы о девушках за рулем, среди которых точно есть ваша подруга

Женщина за рулем — уже давно не редкость, и стереотип о том, что они не умеют водить, давно устарел. И хоть у каждой свой стиль вождения, свои особые навыки или моменты, которые никак не поддаются логике, есть типы водителей в юбке, которые можно встретить на дорогах любого уголка планеты. И эти комиксы наглядно показывают каждый из них.

AdMe.ru нарисовал иллюстрации о том, какие девушки за рулем встречаются нам каждый день.

1. Терпеливая

2. «Шумахер»

3. Цезарь в юбке

4. Непредсказуемая

5. Дотошная

6. Нечаянная

7. Гроза дорог

8. Автоселфи-леди

9. Байкерша

10. Матерая

11. Тихоня

12. Мнительная

13. Нормальная

Кого еще вы бы добавили в этот список?

Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru

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9 Комментарии
  • 19 июня 2018
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