Комиксы о девушках за рулем, среди которых точно есть ваша подруга
Женщина за рулем — уже давно не редкость, и стереотип о том, что они не умеют водить, давно устарел. И хоть у каждой свой стиль вождения, свои особые навыки или моменты, которые никак не поддаются логике, есть типы водителей в юбке, которые можно встретить на дорогах любого уголка планеты. И эти комиксы наглядно показывают каждый из них.
AdMe.ru нарисовал иллюстрации о том, какие девушки за рулем встречаются нам каждый день.
1. Терпеливая
2. «Шумахер»
3. Цезарь в юбке
4. Непредсказуемая
5. Дотошная
6. Нечаянная
7. Гроза дорог
8. Автоселфи-леди
9. Байкерша
10. Матерая
11. Тихоня
12. Мнительная
13. Нормальная
Кого еще вы бы добавили в этот список?
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru