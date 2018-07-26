Культурологи рассказали, почему произведения искусства стоят так дорого. И дело не в красоте

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда мы видим в новостях сюжет о том, что работа современного художника (по нашим ощущениям, мазня, которую и 3-летний ребенок нарисует) ушла на аукционе за $ 300 млн (для сравнения, шикарный особняк Рианны стоит $ 8 млн), у нас возникает резонный вопрос: за что?! Как странная на взгляд обычного человека картина или даже акула в формалине может стоить таких больших денег?

Мы в AdMe.ru попробовали разобраться в этом сложном, полном подводных камней вопросе. А в конце вас ждет бонус, которым будет не стыдно поделиться с друзьями.

В какой момент за произведения искусства стали платить деньгами?

Попробуем сначала понять, в какой период зародились товарно-рыночные отношения вокруг искусства в той форме, в какой они существуют сейчас. Любые формы творчества в древних цивилизациях, таких как Египет или Месопотамия, либо были привязаны к религии, либо развивались в рамках ремесел. Если на ремесленные произведения еще могла быть фиксированная цена, то в связке «художник — религия» играло большую роль положение в обществе и милость высших лиц. Зачастую художники были служителями богов. Позже в связи с ослаблением влияния религии творческие люди стали больше привязаны к государственному аппарату. Ситуация начинает меняться в связи с возвышением династий в Европе XVI века. Они начинают меньше зависеть от государя и церкви, зачастую обладают сильным влиянием и владеют немалыми капиталами. Творениями художников влиятельные династии стараются подчеркнуть свой статус, как в свое время короли. Разница в том, что на художника появляется спрос: если раньше оплачивать его труд могла только монаршая особа, то теперь возникает живая конкуренция — за популярного творца сражаются сразу несколько именитых родов. Художник становится более независимой личностью, способной обладать своим капиталом, он может соглашаться или не соглашаться на работу и получает возможность ставить свое имя под созданным произведением. Так начинается эпоха авторского искусства.

Почему произведения искусства прошлых веков стоят так дорого и чем определяется цена картины?

Цена произведения искусства всегда складывается из 2 факторов — это материальный облик (само собой, цена полотна Сурикова «Переход Суворова через Альпы», длина которого около 5 метров, и стоимость маленького этюда Левитана заметно отличаются) и контекст, который окружает произведение. Это может быть мода на того или иного автора в момент продажи на аукционе, на определенный стиль и, конечно же, история, связанная с самой картиной. Например, Ван Гог часто писал подсолнухи, но среди них есть особенная картина, связанная с личной трагедией автора. Поль Гоген гостил у Ван Гога, когда тот писал картину специально для гостиной. Однако художники поссорились, и Ван Гог отрезал себе часть уха. Это одна из версий, другая же утверждает, что Гоген, блестящий фехтовальщик, случайно отрезал другу верхнюю часть уха. Именно поэтому одна из нескольких похожих друг на друга картин заметно поднялась в цене.

Не менее интересный пример того, как контекст значительно увеличивает стоимость картины, — это ряд историй, связанных с «Данаей» Рембрандта Ван Рейна. Картина хранится в Эрмитаже и никогда не продавалась. Однако если бы ее внезапно решили выставить на торги, она стоила была рекордную сумму, поскольку считается одной из самых ценных картин в мире. И повлияло на это несколько факторов: Картина была написана в золотой век голландской живописи, а произведения этого периода одни из самых дорогих.

Рембрандт писал картину не для продажи, и моделью была его жена Саския. Спустя несколько лет она умерла, и художник нашел себе новую любовь — Гертье Диркс. И перерисовал лицо Данаи так, что оно стало сочетать в себе черты обеих его возлюбленных.

Картина пропала на 100 лет и объявилась у Екатерины II в коллекции, которую она начала собирать и хранить в Эрмитаже.

После революции 1917 года новое правительство стало распродавать картины из главного музея страны, но «Даная» чудесным образом осталась на месте. Однако главное событие, повлиявшее на стоимость картины, произошло спустя полвека. 15 июня 1985 года в Эрмитаж зашел неприметный мужчина средних лет, спросил у работниц музея, какая картина тут самая дорогая. Узнав, что это «Даная», он подошел к картине, залил ее серной кислотой и несколько раз ударил ножом. Краска вспузырилась, картина почернела и практически исчезла. Полотно реставрировали 12 лет.

Бывает очень сложно назвать даже примерную стоимость той или иной картины — продажа на аукционе начинается с определенной суммы и может вырасти до небес. Так, например, российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за $ 127 млн, а спустя несколько лет продал за $ 450 млн. Начальная цена лота составляла $ 100 млн, после чего увеличилась в 4 раза лишь потому, что за право ей обладать соревновались два покупателя. Кроме того, нужно учитывать, что картин Леонардо да Винчи сохранилось всего около 20. Различную стоимость имеют произведения, созданные в разные периоды творчества автора. Искусство в современном мире похоже на международную валюту, а главные музеи мира работают по принципу банков, эксплуатируя свой капитал и выпуская сувениры.

Почему произведения современного искусства стоят не меньше картин эпохи Ренессанса?

Отличить, не будучи искусствоведом, современное искусство от того, что им не является, бывает довольно сложно. Анонимные авторы ведут инстаграм под названием «Таджик Ротко», выкладывая фотографии закрашенных граффити. Название проекта неслучайно — оно отсылает к современному художнику Марку Ротко, известному своими монохромными полотнами. А вы видите разницу? Будет неверным искать в современном искусстве гармонию художественных образов, к которым мы привыкли. Ценность, а следовательно, и цена произведений, складывается из личности и популярности автора, из значения, которое он вложил в произведение, а также из сил и денег, которые были вложены в создание картины, скульптуры или инсталляции. Например, создание знаменитой композиции «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» Дэмьена Хёрста — огромной акулы в баке с формалином, вероятно, потребовало немало сил. Играют роль и ставки на аукционах, как в случае с картиной Леонардо да Винчи, — то есть простое желание покупателя купить за любую сумму. Грубо говоря, зачастую произведение стоит ровно столько, сколько потенциальный владелец хочет за него заплатить.

Несмотря на это кажется безумием, что акула может стоить как картина Эль Греко ($ 13 млн) или шикарный особняк и что кто-то готов покупать подобные вещи. Однако не стоит забывать о том, что предметы искусства — это роскошь и своего рода показатель высокого статуса владельца. Кроме того, для высшего света коллекционирование — это возможность попасть в другой социальный пласт, а также выгодное вложение средств: популярное произведение искусства может каждый год дорожать на 20−25 %. Чтобы проследить ценообразование, нужно разобрать все факторы, которые окружают само произведение, а также разобрать цепочку, которая связывает художника и покупателя: оценщики, критики, галеристы и так далее. И ведь не все искусство так дорого! Дорога известность, дороги авторы с мировым именем — точно так же, как певцы и актеры. И практически все известные современные художники начинали с малого.

Бонус: не все авторы поддерживают монетизацию искусства