Канадский художник рисует картины, которые согреют вас лучше горячего какао и пледа

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Один из самых востребованных художников Канады Ричард Савойя создает картины, буквально пропитанные зимней атмосферой. Его работы украшают многие частные коллекции по всему миру. Ричард не думал всерьез заниматься живописью, пока в его руки не попала пастель и работа в этой технике захватила его полностью. Теперь мы можем любоваться теплыми и уютными пейзажами (кстати, не только зимними).

В преддверии зимы AdMe.ru хочет поделиться с вами его картинами, которые никогда не потеряют свою актуальность.

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А какие картины художника вам понравились больше всего?

Фото на превью Richard Savoie / facebook

  • 24
  • 61
  • 8
  • 10.6k

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