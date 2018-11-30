Канадский художник рисует картины, которые согреют вас лучше горячего какао и пледа
Один из самых востребованных художников Канады Ричард Савойя создает картины, буквально пропитанные зимней атмосферой. Его работы украшают многие частные коллекции по всему миру. Ричард не думал всерьез заниматься живописью, пока в его руки не попала пастель и работа в этой технике захватила его полностью. Теперь мы можем любоваться теплыми и уютными пейзажами (кстати, не только зимними).
В преддверии зимы AdMe.ru хочет поделиться с вами его картинами, которые никогда не потеряют свою актуальность.
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А какие картины художника вам понравились больше всего?
Фото на превью Richard Savoie / facebook