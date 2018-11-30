Канадский художник рисует картины, которые согреют вас лучше горячего какао и пледа

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Один из самых востребованных художников Канады Ричард Савойя создает картины, буквально пропитанные зимней атмосферой. Его работы украшают многие частные коллекции по всему миру. Ричард не думал всерьез заниматься живописью, пока в его руки не попала пастель и работа в этой технике захватила его полностью. Теперь мы можем любоваться теплыми и уютными пейзажами (кстати, не только зимними).