Как звались и выглядели бы выросшие сказочные персонажи, которых мы любим с детства

21 25 26 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Всем нам в детстве читали сказки, и у каждого был свой любимый герой. Одни воодушевляли своей силой и бесстрашием, другие — добротой и великодушием. Сегодня мы постарались вспомнить главных волшебных персонажей нашего детства и представить их во взрослой жизни.

Мы в AdMe.ru до сих пор тепло вспоминаем героев сказок и с удовольствием представляем себе их взрослую жизнь. В комментариях ждем ваших версий развития сказочных событий.

Карлсон, который живет на грани

Карлсон все так же умен, красив и доволен собой, просто теперь более молчалив и задумчив, как многие взрослые. Живет он все там же, на крыше, но часто пребывает на грани разумного или общепринятого, больше склоняясь к разного рода авантюрам.

Гринписалочка

Русалочка подросла и посвятила жизнь спасению своего родного дома. Вместе с целым отрядом волонтеров она каждый день очищает океан от мусора и призывает людей бережнее относиться к природе.

Гекльберри Финдиректор

Гек из беспризорника и оборванца превратился в настоящего красавца с железной дисциплиной. Он получил необходимые знания и благодаря своему упорству достиг больших высот в области финансов. Но деньги не изменили его натуры: он все так же добр сердцем и безмятежно счастлив.

Пеппи Теплыйчулок

Хотя Пеппилотта никогда не хотела взрослеть, считая, что взрослым никогда не бывает весело, это случилось. Она ничуть не изменилась (разве что стала выше ростом): все такая же сильная, самоотверженная, с невероятной фантазией и чувством юмора. Свое богатство она умножила и теперь помогает всем, кто в этом сильно нуждается. А сама живет в небольшом уютном домике, где есть камин и можно носить разные теплые чулки.

Питер Пенка

Питер Пэн тоже не хотел вырастать. Но потом обнаружил, что и во взрослой жизни много всего интересного и... вкусного. Он нашел способ свободно перемещаться между нашим миром и Неверлендом, в котором никто не стареет. Видимо, магия Неверленда подействовала на Питера, ведь он так хорошо для своих лет выглядит.

Всезнайка

Незнайка одержал верх над своими неусидчивостью, неспособностью удержать внимание на одном предмете долгое время, и его неистребимая жажда знаний все же дала свои плоды. Теперь он невероятно умен и креативен, поэтому популяризует науку, пытаясь донести всему миру, как важны знания.

Буработино

Буратино не изменил своему характеру и внешности. Он все так же открыт миру, добр, искренне старается всем помочь. У него много друзей, и он готов упорно работать в своей любимой творческой среде, чтобы сделать этот мир добрее.

Баблоснежка

На Белоснежку внезапно обрушилось богатство, когда ее друзья-гномы обнаружили золото на одном из своих рудников. Она еще не распорядилась им, ведь нужно как следует подумать над тем, в какое доброе дело вложиться.

Тимур и его подписчики

Тимур всегда был альтруистом и человеком с большим сердцем. Таким он и остался. Повзрослев, он начал вдохновлять людей со всего мира на оказание помощи тем, кто нуждается. За его деятельностью следят миллионы подписчиков, присоединяясь к его стартапам и добрым делам.

Красная Пушапочка

Красная Шапочка стала дизайнером одежды. Ее вдохновила сияющая шубка Серого Волка. Основное и любимое ее направление — дизайн нижнего белья.

А какой персонаж был вашим любимым в детстве?