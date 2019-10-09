Как выглядели одни из первых картин 11 известных художников (И их последние картины для сравнения)

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Любому человеку на протяжении жизни свойственно меняться, расти, развиваться. И художники не исключение, а может, и вовсе самый яркий пример. Ведь живописцы постоянно в поисках собственного стиля, новизны, способов самовыражения. Поэтому зачастую их ранние и поздние работы разительно отличаются друг от друга.

Мы в AdMe.ru сравнили первые и последние картины 11 художников. Некоторые пары нас особенно впечатлили.

1. Леонардо да Винчи

Картину "Благовещение" молодой Леонардо да Винчи создал в 1472—1475 годах еще в мастерской Вероккьо, будучи его учеником. Сюжет картины отсылает зрителя к Евангелию, где описано, как архангел Гавриил принес весть Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа. Последняя картина мастера "Иоанн Креститель" создавалась в 1514–1516 годах. В то время художник жил в Бельведере - Апостольском дворце папы римского. После завершения картины, за 2 года до смерти да Винчи в 1519 году, у живописца отказала правая рука и ему стало тяжело передвигаться.

2. Рафаэль

Отец Рафаэля был придворным художником и поэтом герцога Урбинского, поэтому первый опыт художника мальчик получил в родительской мастерской. Самая ранняя его работа — фреска «Мадонна с младенцем». Сейчас она хранится в доме-музее Рафаэля в итальянском городе Урбино. Над картиной «Преображение» мастер работал вплоть до своей смерти в 1520 году. Рафаэль написал ее по заказу будущего папы римского для собора Cвятых Юста и Пастора в Нарбонне.

3. Микеланджело

Картина «Терзания (Мучения) святого Антония» только в 2008 году была признана творением Микеланджело. В момент ее создания художнику было всего 12 или 13 лет. Полотно обращается к сюжету позднеготической гравюры. Сейчас оно находится в художественном музее Техаса. Возможно, это самое дорогое произведение искусства, созданное ребенком. Фреска в Апостольском дворце Ватикана «Распятие Святого Петра» — одно из последних законченных произведений Микеланджело. Многие историки считают ее вершиной творчества художника.

4. Франсиско Гойя

Изображение Вознесения Девы Марии на деревянной дверце церкви Сан-Хуан-эль-Реаль в испанском городе Калатаюд приписывают молодому Франсиско Гойе. Последней работой художника стала «Молочница из Бордо», написанная во Франции. Возможно, девушка с картины сидит на осле — просто животное осталось за кадром.

5. Эжен Делакруа

«Ладья Данте» — первая значительная картина Эжена Делакруа, которая обозначила переход от неоклассицизма к романтизму в западноевропейском искусстве. На полотне изображен сюжет «Божественной комедии» Данте: поэт со своим проводником Вергилием пересекает реку Стикс, из вод которой вздымаются души грешников. Последняя картина Делакруа «Овидий среди скифов» была написана в 1859 году и осталась практически незамеченной публикой. Она лишена всякой новизны и революционности — покой и гармония в ней окутывают зрителя.

6. Пабло Пикассо

Пикассо начал рисовать с самого детства, и первые уроки получал у своего отца — учителя рисования. Свою первую серьезную картину маслом «Пикадор» он написал уже в 8 лет. Последней живописной работой художника стала «Лежащая обнаженная и голова», созданная в 1973 году.

7. Карл Брюллов

Первым значимым произведением Карла Брюллова стал «Гений искусства». Работа была выполнена по всем академическим канонам, и академический совет признал ее образцом для копирования. Последним шедевром художника стал портрет его давнего приятеля археолога Микеланджело Ланчи. Полотно было написано в 1851 году, за год до смерти живописца.

8. Жорж Сёра

Первый шедевр монументального масштаба Жоржа Сёра — полотно «Купальщики в Аньере». На холсте изображен берег Сены с отдыхающими людьми. Эту картину Сёра создал в 24 года. Последняя работа художника — «Цирк» — не была завершена. Полотно написано в жанре неоимпрессионизма и в технике пуантилизма (манера письма раздельными точечными мазками).

9. Исаак Левитан

Одну из своих самых ранних работ — картину «Солнечный день. Весна»- Исаак Левитан написал, когда ему было 16–17 лет. Последней работой художника стала «Уборка сена», датированная 1900 годом. Но закончить ее автору не довелось.

10. Сальвадор Дали

«Пейзаж близ Фигераса» - самая ранняя дошедшая до нас работа художника. Дали создал ее на почтовой открытке, когда ему было всего 6 лет. Это яркий пример того, как на юного Сальвадора оказывало влияние творчество импрессионистов. Последняя картина Дали - "Ласточкин хвост" - была написана в 1983 году в замке Пуболь за 6 лет до смерти художника.

11. Василий Кандинский

«Синего всадника» Кандинский создал еще в 1903 году, тогда как первая его выставка для общества состоялась лишь в 1911-м. Эта картина совсем не похожа на знаменитые абстрактные работы художника: в начале 1900-х стиль Кандинского еще только начинал формироваться. Работа художника «Последняя акварель» датирована 1944 годом. В том же году Кандинский ушел из жизни.