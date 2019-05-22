Как в реальности выглядели 14 женщин с полотен великих художников

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Пабло Пикассо писал портреты своей жены, русской балерины Ольги Хохловой на протяжении 17 лет. В начале их истории любви художник изображал Ольгу реалистично, но к моменту распада брака Пикассо все чаще начал обращаться к стилистике сюрреализма, поэтому не сразу можно догадаться, что на портрете, написанном в позднее время, та же самая женщина. Как и в случае с Пикассо, натурщицами великих художников были возлюбленные, музы, жены. Как выглядели в реальности эти женщины, чем они занимались и как сложились их судьбы?

AdMe.ru сравнил фотографии женщин, которые позировали знаменитым художникам, с тем, какими они предстают на портретах кисти живописцев. В некоторых случаях контраст настолько значителен, что не может не впечатлять. В конце статьи вас ждет бонус: вы узнаете, как видел свою модель и возлюбленную скульптор Огюст Роден.

Адель Блох-Бауэр, модель Густава Климта

Адель Блох-Бауэр родилась в респектабельной буржуазной семье, ее отец был генеральным директором Венского банковского союза. В 18 лет она вышла замуж за ценителя искусства и сахарозаводчика Фердинанда Блох-Бауэра, который был значительно старше нее. Адель позировала для четырех знаковых картин Густава Климта. Самой знаменитой из них стал "Портрет Адели Блох-Бауэр I" (справа). Картина также известна под названиями "Золотая Адель" или "Австрийская Мона Лиза". С портретом связана интересная история: муж Адель был уверен, что между Климтом и его женой есть любовная связь. Чтобы художник быстрее охладел к своей музе, Блох-Бауэр заказал ему портрет жены, надеясь на то, что, часто находясь рядом с Климтом, она тому быстро надоест. Художник работал над картиной 4 года, создав около 100 эскизов к портрету. И если его и связывали с Адель какие-то отношения, то за это время они действительно сошли на нет.

Жанна Эбютерн, модель Амедео Модильяни

Жанна обучалась в Академии Коларосси — частной художественной школе. Там она познакомилась с итальянским художником Амедео Модильяни, который выбирал моделей среди учеников академии. Вскоре между ними начался роман. Жанна переехала к Модильяни и стала главной темой его живописи — художник написал около 25 ее портретов. У пары родилась дочь, которую назвали так же — Жанной. Модильяни, страдавший туберкулезным менингитом, умер в 35 лет в январе 1920 года. Жанна Эбютерн, которая на тот момент вынашивала их второго ребенка, обезумев от горя, покончила с собой на следующий день после смерти возлюбленного. Дочь Амедео и Жанны взяла на воспитание и вырастила сестра художника.

Вера Мамонтова, позировала для ряда русских художников

Моделью для картины Валентина Серова «Девочка с персиками» стала Вера Мамонтова — дочь богатого мецената Саввы Мамонтова. Однажды Вера вернулась домой с прогулки и села за стол, держа в руках персик из собственного сада. Там находились ее родители и гостивший в имении художник Валентин Серов. На протяжении следующих 2 месяцев 12-летняя девочка ежедневно помногу часов позировала для картины, которая впоследствии стала знаменитой. Веру Мамонтову также писали Виктор Васнецов (ее образ фигурирует на полотне «Аленушка»), Михаил Врубель и Николай Кузнецов.

Сюзанна Валадон, натурщица Огюста Ренуара, Анри де Тулуз-Лотрека и других

Дочь незамужней прачки, французская художница Сюзанна Валадон была первой женщиной, принятой во французский Союз художников. Она работала натурщицей у многих известных живописцев, в числе которых Анри де Тулуз-Лотрек, Эдгар Дега и Пьер Огюст Ренуар, который изобразил ее на двух картинах «танцевальной серии»: «Танец в Буживале» (картина справа) и «Танец в городе».

Совсем иначе видит Сюзанну Тулуз-Лотрек: на портрете кисти этого художника (вверху) у нее печальное лицо, мрачный, отсутствующий взгляд, сжатые губы. Именно Тулуз-Лотрек, который первым из художников увидел рисунки Сюзанны Валадон, поощрил ее к занятиям живописью и придумал ей псевдоним Сюзанна. При рождении девушку звали Мари-Клементина. Отметим, что благодаря занятиям живописью Валадон еще при жизни добилась творческого и финансового успеха.

Актриса Жанна Самари, модель Ренуара

Жанна Самари — французская актриса театра «Комеди Франсез». До замужества она жила недалеко от мастерской Пьера Огюста Ренуара и часто приходила к нему позировать. В 1877–1878 годах художник написал 4 портрета Жанны. Каждый из них значительно отличался от других колоритом, композицией и размерами. Один из самых известных — «Портрет актрисы Жанны Самари» (справа), который находится в собрании Пушкинского музея в Москве.

Жанна Авриль, модель Тулуз-Лотрека

Жанна Авриль — танцовщица канкана в парижском кабаре «Мулен Руж», любимая модель и друг художника Анри де Тулуз-Лотрека. Жанна выступила на открытии «Мулен Руж» в 1889 году и стала очень популярной. Именно Авриль в конце XIX века ввела моду на канкан в крупных европейских столицах, а слава о танцовщице распространилась далеко за пределы не только парижского кабаре, но и Франции в целом. Она ездила на гастроли в Англию, Швейцарию, Бельгию. Тулуз-Лотрек изобразил Жанну на 15 рисунках, 20 картинах, литографии и 2 плакатах, причем не только в танце, но и в повседневной жизни.

Актриса Сара Бернар кисти Альфонса Мухи

К чешскому живописцу Альфонсу Мухе слава пришла благодаря сотрудничеству с Сарой Бернар — знаменитой французской драматической актрисой. Все началось с того, что Муха нарисовал афишу для Бернар и ее театра «Ренессанс» к спектаклю «Жисмонда». Афиша произвела сенсацию и настолько понравилась актрисе, что та подписала с художником эксклюзивный контракт на 6 лет. За это время были нарисованы афиши к ряду спектаклей и для Дня Сары Бернар (справа) — празднования, которое включало банкет, музыкальные пьесы и драматические сцены на подмостках для чествования актрисы. На этой афише Муха использовал типичные элементы своего фирменного стиля — фон, выполненный в виде мозаики, замысловатые растительные орнаменты, роскошная копна волос главной героини, круг над головой, напоминающий нимб.

Гала Дали (Елена Дьяконова), жена, муза и модель Сальвадора Дали

Елена Дьяконова, или, как она сама себя называла, Гала́ (по-французски "праздник"), была на 10 лет старше Сальвадора Дали. Они познакомились в 1929 году, на тот момент она была женой французского поэта Поля Элюара. Дали и Гала, которая ушла от Элюара, не расставались 53 года - до ее смерти. Она стала для художника женой, музой, моделью. Гала взяла в свои руки все финансовые дела мужа и благодаря этому творчество художника стало приносить доход. А Дали написал бесчисленное число ее портретов.

Сильветт Давид, модель Пабло Пикассо

В середине 1950-х годов Пикассо жил и работал на юге Франции. Однажды его внимание привлекла белокурая девушка на террасе мастерской по соседству с его студией. Он нарисовал девушку незаметно для нее, а позже показал ей свои рисунки. На вопрос, не согласится ли она попозировать, она молча кивнула. Звали ее Сильветт Давид.

Сотрудничество Пикассо и Сильветт Давид вылилось в целую серию работ — их можно легко узнать по пышному хвосту белокурых волос. Всего Пикассо нарисовал более 60 изображений Сильветт. Он подарил ей один из портретов, и на деньги от его продажи Сильветт смогла купить жилье в Париже.

Ольга Хохлова (в замужестве Пикассо), жена и модель Пабло Пикассо

Ольга Хохлова — русская балерина, артистка «Русского балета» Дягилева и жена Пабло Пикассо. Он венчался с ней по православному обряду. Хохлова родила Пикассо сына Пауло. Они расстались после 17 лет семейной жизни, хотя Ольга оставалась законной супругой Пикассо в течение 37 лет — до самой своей смерти. Это было связано с тем, что Пикассо отказался делить имущество, включая нарисованные им картины, поровну, как того требовал брачный контакт, заключенный между ними.

Натянутые отношения между супругами нашли отражение в картинах: в начале их истории любви портреты Ольги реалистичны, а к моменту распада брака Пикассо изображает ее исключительно в стилистике сюрреализма. Пример тому — картина «Женщина в шляпе (Ольга)».

Жаклин Рок, жена и модель Пабло Пикассо

Жаклин Рок — вторая жена и муза Пабло Пикассо. Когда художник впервые увидел Рок, той было 26, а ему 72 года. После 6 лет знакомства они поженились. Брак продлился 11 лет, вплоть до смерти художника. Пикассо написал более 400 портретов Жаклин: он рисовал ее чаще, чем любую другую свою модель или возлюбленную. Жаклин тяжело переживала смерть Пикассо и спустя 13 лет после его ухода застрелилась накануне ретроспективы его работ. Картина «Жаклин со скрещенными руками» — один из самых известных портретов Рок кисти Пикассо.

Лидия Делекторская, модель Анри Матисса

Лидия Делекторская — русская переводчица, секретарь французского художника Анри Матисса. К Матиссу она попала, прочитав объявление на автобусной остановке в Ницце о том, что какой-то художник ищет себе помощника.

22-летняя Делекторская стала сиделкой матери 63-летнего Матисса. А позднее тот разглядел в ней идеальную для себя модель. Лидия совмещала роли сиделки, секретаря Матисса и по 3–4 часа в день позировала ему. 2 раза в год Матисс дарил ей рисунки, чтобы она могла обеспечить себе будущее. После смерти художника Лидия подарила Эрмитажу и Музею имени Пушкина унаследованные ею работы Матисса.

Белла Розенфельд, жена и модель Марка Шагала

На протяжении всего творчества в картинах Шагала присутствовал образ женщины — его жены Беллы Шагал (в девичестве Розенфельд). «Когда я с Беллой, я не хожу, а летаю», — говорил художник. Неслучайно он изображает на своих картинах влюбленных, которые парят над землей. Образ супруги прослеживается в сотнях работах художника. Когда Белла в 1944 году умерла, Шагал в течение года не мог вернуться к работе. Он продолжил воспевать свою жену в творчестве и после ее смерти.

Джейн Моррис, муза прерафаэлитов

В 1857 году Джейн со своей сестрой пошла в театр, там ее заметили художники Данте Габриэль Россетти и Эдвард Бёрн-Джонс. Их впечатлила красота Джейн, и они уговорили ее позировать. Впоследствии она работала натурщицей у художника Уильяма Морриса, который сделал ей предложение, и они поженились. До замужества Джейн была малообразованна, после обручения же она начала брать частные уроки, выучила итальянский и французский языки, стала пианисткой. Позже вошла в высшее английское общество. Существует мнение, что именно Джейн стала прообразом Элизы Дулиттл из пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». Справа Джейн Моррис на картине Россетти «Синее шелковое платье» (1868).

Бонус: Камилла Клодель, возлюбленная и ученица скульптора Огюста Родена

Камилла Клодель училась в частной художественной школе «Академия Коларосси» в то время, когда женщинам было запрещено поступать в академии изящных искусств. Здесь она познакомилась с Роденом, который преподавал скульптуру. Вскоре Камилла начала работать в мастерской учителя и стала его моделью, ученицей, любовницей и источником вдохновения. Критики высоко оценивали талант Камиллы Клодель как скульптора и самобытность ее работ. Последние 30 лет своей жизни Камилла провела в приюте для умалишенных. Она уничтожила все свои работы и обвиняла Родена в том, что тот украл ее творческие решения.