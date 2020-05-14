Как изменится внешность 11 популярных персонажей, если дорисовать им обычный человеческий нос

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Вы когда-нибудь пытались представить, как выглядит лорд Волан-де-Морт с носом? А доминиканский художник Рональд Реституйо не только представил, но и нарисовал. И не только главного злодея истории о Гарри Поттере, но и некоторых других персонажей, носы которых сильно отличаются от реальных. А мы позволили себе пофантазировать и изменить еще нескольких персонажей.

Мы в AdMe.ru до сих пор не можем определиться, какой из вариантов смотрится органичнее — оригинальный или предложенный Рональдом. А вы как думаете?

Это работы Рональда

Гринч

Сквидвард

Марио

Фред Флинстоун

Олаф

Волан-де-Морт

А это — наши

Грут в детстве

Взрослый Грут

Красный Череп

Дейви Джонс

Шрек

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12
17
8k

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