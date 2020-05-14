Как изменится внешность 11 популярных персонажей, если дорисовать им обычный человеческий нос
Вы когда-нибудь пытались представить, как выглядит лорд Волан-де-Морт с носом? А доминиканский художник Рональд Реституйо не только представил, но и нарисовал. И не только главного злодея истории о Гарри Поттере, но и некоторых других персонажей, носы которых сильно отличаются от реальных. А мы позволили себе пофантазировать и изменить еще нескольких персонажей.
Мы в AdMe.ru до сих пор не можем определиться, какой из вариантов смотрится органичнее — оригинальный или предложенный Рональдом. А вы как думаете?
Это работы Рональда
Гринч
Сквидвард
Марио
Фред Флинстоун
Олаф
Волан-де-Морт
© Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I / Warner Bros. Pictures © ronaldrestituyo / Instagram