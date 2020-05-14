Как изменится внешность 11 популярных персонажей, если дорисовать им обычный человеческий нос

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы когда-нибудь пытались представить, как выглядит лорд Волан-де-Морт с носом? А доминиканский художник Рональд Реституйо не только представил, но и нарисовал. И не только главного злодея истории о Гарри Поттере, но и некоторых других персонажей, носы которых сильно отличаются от реальных. А мы позволили себе пофантазировать и изменить еще нескольких персонажей.