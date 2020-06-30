История Модильяни — художника, чьи гениальные портреты никто не понимал. А сегодня они стоят сотни тысяч долларов

Необузданный, экстравагантный, эпатажный и невероятно талантливый — все эти слова можно применить к Амедео Модильяни. Творчество художника относят к экспрессионизму, однако некоторые исследователи говорят о том, что его нельзя привязывать к определенному течению. В его жизни было все — трудности со здоровьем, неурядицы в личной жизни, безденежье. Лишь только после смерти мастера, а скончался он в возрасте 35 лет, пришло осознание, что это был настоящий гений.

Мы в AdMe.ru считаем, что о судьбе и творчестве этого гениального художника должен знать каждый образованный человек.

«Портрет мужчины в шляпе (Хосе Пачеко)», 1915 г. / «Кристина», 1916 г.

Амедео Модильяни родился в 1884 году в Ливорно в Италии. Его отец Фламинио был коммерсантом, который к моменту появления на свет будущего художника испытывал трудности с бизнесом, а мать Евгения занималась переводами и преподаванием французского языка. Еще не родившись, Амедео спас семью от банкротства. Пока роженица производила на свет своего четвертого ребенка, в дом нагрянули судебные приставы за изъятием имущества из-за неуплаты долгов. По закону они не могли прикасаться к постели рожающей, так что супруг благополучно сложил все нехитрые пожитки прямо на кровать.

Мать Евгения Гарсен и отец Фламинио Модильяни

Амедео считал себя художником с раннего детства. Мальчик не отличался крепким здоровьем: в 11 лет он заболел плевритом, а в 14 — тифом, который в то время считался неизлечимым. На фоне болезни у него случались тяжелейшие приступы лихорадочного бреда. Он очень боялся, что умрет и не сможет полюбоваться картинами итальянских мастеров.

Сильная и романтическая натура матери оказала большое влияние на формирование личности Амедео. Образованием мальчика в большей степени занимался дедушка по материнской линии. Он читал ему философские произведения, которые впоследствии оказали большое влияние на стиль художника. Азы живописи молодой человек постигал в студии Гульельмо Микели. Тогда начали появляться его первые профессиональные работы, одна из которых — «Тосканская дорога» (1898 г.), картина, которую он написал в 14 лет.

В 1902 году Амедео поступил в Свободную школу живописи обнаженной натуры во Флоренции, а в 1903-м — в венецианский Институт изящных искусств. В 1906-м Модильяни перебрался в Париж, где поражал местных своим безграничным обаянием и необыкновенной элегантностью. Он очень любил галстуки и шарфы, которые всегда повязывал самым экстравагантным образом, а также был чрезвычайно чистоплотен вплоть до того, что его единственный костюм от многочисленных стирок приобрел перламутровый блеск.

Позднее художник увлекся скульптурой. Однако многие не понимали его каменных изваяний. Так, например, во время одной из прогулок с друзьями он решил продемонстрировать одну из своих скульптур. Когда он достал ее из кармана, присутствующие разразились смехом.

Известен еще один показательный случай. Художнику нужно было где-то хранить все свои скульптуры, он обратился за советом к друзьям, они предложили выбросить их в канал. По слухам, он действительно утопил большую часть своих каменных творений. Из скульптурного наследия Модильяни до нас дошло 26 его работ.

В 1910 году мастер познакомился с Анной Ахматовой. В это время поэтесса была в свадебном путешествии с Николаем Гумилевым. Она стала музой Модильяни — художник подарил ей множество рисунков. Один из них был главным украшением аскетичной комнаты поэтессы, его же она поместила на обложку сборника «Бег времени». Также сохранилось несколько карандашных набросков Ахматовой.

«Анна Ахматова», 1911

Следующей музой художника стала Беатрис Гастингс, ворвавшаяся в его жизнь как ураган. За 2 года отношений с этой яркой и эксцентричной женщиной он посвятил ей 14 портретов, самым известным из которых остается «Мадам Помпадур» (1915). Постоянные ссоры возникали все чаще, поэтому они приняли решение расстаться.

После расставания с Беатрис Модильяни переехал к своему другу Леопольду Зборовскому, который оплачивал все его расходы и часто в ущерб себе. В тот период были написаны одни из лучших его работ, в частности, «Портрет Макса Жакоба», который включает в себя цифры и буквы ивритского алфавита, а также «Портрет Хаима Сутина» и «Портрет Жана Кокто».

«Портрет Макса Жакоба», 1916 г. / «Портрет Хаима Сутина», 1916 г. / «Портрет Жана Кокто», 1917 г.

Не забывал он и о скульптуре, любовь к этому виду искусства толкала его на безумства. Так, например, он заметил на некой стройке каменные блоки и тут же начал воплощать свои замыслы в жизнь. Однако на следующий день, несмотря на все мольбы художника, строители залили его изваяние в фундамент. В тот же период Модильяни начал активно работать над полотнами в жанре ню. В период с 1916 по 1917 год написал более 30 подобных картин. Настоящей жемчужиной считается «Лежащая обнаженная».

Фрагмент «Лежащей обнаженной», 1917–1918 гг.

Первая прижизненная выставка работ мастера состоялась в 1917 году. Она проводилась прямо напротив полицейского участка. Увидев обилие фривольных поз и обнаженных тел на картинах, стражи порядка распорядились закрыть экспозицию спустя несколько часов после открытия. В этом же году Модильяни познакомился с Жанной Эбютерн. В этой тихой и скромной девушке художник нашел все то, о чем так долго мечтал. Она ни о чем его не просила и не отвлекала от творчества. За 2 года жизни с ней он создал более 100 картин, из них 20 — портреты Жанны.

Жанна Эбютерн, 1918 г. / «Портрет Жанны Эбютерн», 1918 г. / «Жанна Эбютерн в большой шляпе», 1918 г.

В 1918 году у пары родилась дочь, состояние самого Модильяни начало стремительно ухудшаться. Для того чтобы проводить больше времени с возлюбленным, Жанна на время отдала дочь подруге семьи Лунии Чеховской. Спустя несколько месяцев она вновь забеременела, Модильяни решил официально оформить брак, однако пожениться они не успели. 22 января 1920 года его положили в больницу для бедных и бездомных, а спустя 2 дня он скончался от туберкулеза. Так драматично завершился путь непризнанного при жизни гения.

Жанна, находившаяся на 9-м месяце беременности, не вынесла потери любимого и выбросилась из окна 6-го этажа вместе с нерожденным ребенком. Амедео и Жанна покоятся в соседних могилах на кладбище Пер-Лашез. Их ребенка удочерила сестра Модильяни. В 1958 году единственная наследница художника написала биографию отца «Модильяни: человек и миф».

Дочь Жанна Модильяни.

Спустя несколько лет после его смерти картины, которые он часто дарил за тарелку горячей еды, начали уходить с аукционов за огромные деньги. А в 2018 году его «Обнаженная, лежащая на левом боку» была продана на Sotheby’s за $ 157 млн. На тот момент для аукционного дома сделка стала рекордной. Можно сказать, что так Амедео Модильяни ожил благодаря своим работам.

«Автопортрет», 1919 г.