Художник внаглую разрисовывает городские стены, но его никто не останавливает, потому что это действительно круто
Художник, который творит под именем Том Боб (Tom Bob), никогда не покупает холсты и не продает картины. Чистым листом для него служат улицы Нью-Йорка, Дубая, тайваньского Гаосюна и других городов, в которые приезжает творец. Том Боб так мастерски находит новые образы для совершенно обычных (а иногда даже уродливых) городских пейзажей, что у него появилась своя армия поклонников, умоляющих художника наведаться и в их города.
AdMe.ru отобрал для вас несколько работ автора, чтобы показать, какими красивыми могут быть обычные вещи, если к ним приложит руку человек с фантазией.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Какая из работ Тома понравилась вам больше всего? Хотели бы вы, чтобы и в вашем городе появился такой художник? Напишите свое мнение в комментариях.
Фото на превью tombobnyc / instagram, tombobnyc / instagram