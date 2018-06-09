Художник внаглую разрисовывает городские стены, но его никто не останавливает, потому что это действительно круто

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Художник, который творит под именем Том Боб (Tom Bob), никогда не покупает холсты и не продает картины. Чистым листом для него служат улицы Нью-Йорка, Дубая, тайваньского Гаосюна и других городов, в которые приезжает творец. Том Боб так мастерски находит новые образы для совершенно обычных (а иногда даже уродливых) городских пейзажей, что у него появилась своя армия поклонников, умоляющих художника наведаться и в их города.