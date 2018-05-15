Художник рисует комиксы, которые переворачивают представление о реальном мире с ног на голову

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Художники обычно видят мир несколько иначе, чем остальные люди. Иллюстратор Martadello говорит о себе: «Проецирую жизнь в digital». И, нужно признать, делает он это с неподражаемым юмором. Его проекции жизни — это целая вселенная, буквальная и ироничная, для пикантности чуть сдобренная абсурдом. Почитайте комиксы художника, и вы станете смотреть на жизнь его глазами и видеть немного больше, чем другие.