Художница превратила голливудских звезд в персонажей Disney, и мы уже хотим увидеть фильмы с их участием

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Наверное, каждая девчонка мечтала быть похожей на диснеевскую принцессу и представляла себя в ее роли. Еще бы, ведь все они умные, добрые и очень красивые. А что было бы, если бы сказочными принцессами стали звезды Голливуда? Как выглядели бы Белоснежка, Золушка или Рапунцель? Иллюстратор Елена Моргун представила и нарисовала известных звездных красавиц в образах мультперсонажей. Ее работы, выставленные в инстаграме, оказались настолько удачными, что мгновенно обрели тысячи поклонников.

AdMe.ru с разрешения автора публикует некоторые из ее рисунков. Поностальгируйте, вспомните мультфильмы Disney и посмотрите на сказочных героинь по-новому вместе с нами.

Скарлетт Йоханссон в образе русской красавицы Анастасии Романовой из мультфильма «Анастасия»

Юная Хэлли Бэйли в образе жизнерадостной русалочки Ариэль

Актриса Лили Рейнхарт в образе Алисы получилась очень загадочной и не по-детски серьезной, не находите?

И еще одна Алиса с пронзительным взглядом — Эмбер Херд

А как вам Рэйчел Макадамс в роли скромной Золушки?

Кажется, Эмма Стоун отлично вписалась бы в амплуа златокудрой Мериды, если бы Disney экранизировал «Храбрую сердцем»

Современная Белоснежка — Лили Коллинз

Элизабет Олсен в образе нежной Джейн из мультфильма «Тарзан»

Неожиданная находка: модель Кара Делевинь в роли преданной Анны из мультфильма «Холодное сердце»

Капелька художественного волшебства — и перед нами Эльза из «Холодного сердца» в исполнении Марго Робби

Кажется, изобразить Меган Фокс в образе высокомерной красавицы Мегары из мультфильма «Геркулес» было отличным решением

Такая Эсмеральда, как Мила Кунис, могла бы сразить наповал любого мужчину

Аманда Сейфрид очень хороша в образе длинноволосой Рапунцель

Ариана Гранде — Ванилопа из мультфильма «Ральф»: нежная и немного задумчивая

Кто теперь узнает в умнице Белль из мультфильма «Красавица и чудовище» Матерь драконов Эмилию Кларк?

Блейк Лайвли в роли принцессы Авроры из мультфильма «Спящая красавица»

В образе бесстрашной Моаны — поп-дива Селена Гомес

Увидев Наоми Скотт в образе изысканной Жасмин, понимаешь, почему Аладдин влюбился в нее с первого взгляда

Интересно, согласилась бы Рианна сыграть принцессу Тиану, если бы ей предложили роль в фильме «Принцесса и лягушка»?

Елена рисует не только положительных героинь Disney, но и других персонажей кино и мультфильмов. Особого внимания заслуживают сказочные злодейки, которые получаются необычайно красивыми и притягательными

Леди Гага в образе Урсулы из мультфильма «Русалочка» получилась не страшной, а страшно притягательной

Неожиданно видеть Сальму Хайек в образе хитрой матушки Готель из мультфильма «Рапунцель»

Красная Королева из мультфильма «Алиса в Стране чудес», а точнее, Мелисса Маккарти в ее роли, получилась озорной и не такой уж и злобной

Эмма Стоун в роли эгоистичной Круэллы де Виль из мультфильма «101 далматинец» — интересное решение. Хочется посмотреть фильм Disney с ней в главной роли

Ева Грин в образе Малефисенты из мультфильма «Спящая красавица». Достойная конкуренция Анджелине Джоли, не так ли?

За последние годы студия Disney выпустила несколько достойных ремейков и экранизаций своих старых проектов. Успех вышедших картин говорит о том, что зрителей ждет еще множество лент со знакомыми персонажами. Если бы у вас была возможность повлиять на Disney, кого из актеров вы хотели бы видеть на экранах в образах наших любимых героев?