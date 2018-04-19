Художница показала, что случается с суперзлодеями и супергероями, когда те выходят на пенсию

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Многие из нас любят помечтать о будущем. Практически каждому хотелось бы хоть раз приоткрыть завесу завтрашнего дня и заглянуть на несколько десятков лет вперед — увидеть себя на заслуженном отдыхе, окруженными любимыми людьми, детьми и внуками. А художник из Перми Леся Гусева создала собственную вселенную под названием «Пенсионерия», чтобы показать, как будут выглядеть знаменитые герои в почтенном возрасте.