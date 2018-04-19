Художница показала, что случается с суперзлодеями и супергероями, когда те выходят на пенсию

Многие из нас любят помечтать о будущем. Практически каждому хотелось бы хоть раз приоткрыть завесу завтрашнего дня и заглянуть на несколько десятков лет вперед — увидеть себя на заслуженном отдыхе, окруженными любимыми людьми, детьми и внуками. А художник из Перми Леся Гусева создала собственную вселенную под названием «Пенсионерия», чтобы показать, как будут выглядеть знаменитые герои в почтенном возрасте.

AdMe.ru представляет серию из 9 работ автора, и это еще не конец: в планах художницы — собрать самых разных супергероев и суперзлодеев, персонажей Disney, Marvel и DC.

1. Белоснежка и Капитан Америка

2. Дэдпул

3. Человек-паук

4. Супергерл и Чудо-женщина

5. Бэтмен

6. Харли Квинн

7. Женщина-кошка

8. Железный Человек

9. Джокер

Бонус: взрослый Симба

А как вы представляете себя на пенсии?

Фото на превью lesya_guseva/instagram

27 На склад!
3 Комментарии
  • 19 апреля 2018
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  • 13064

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