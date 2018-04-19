Художница показала, что случается с суперзлодеями и супергероями, когда те выходят на пенсию
Многие из нас любят помечтать о будущем. Практически каждому хотелось бы хоть раз приоткрыть завесу завтрашнего дня и заглянуть на несколько десятков лет вперед — увидеть себя на заслуженном отдыхе, окруженными любимыми людьми, детьми и внуками. А художник из Перми Леся Гусева создала собственную вселенную под названием «Пенсионерия», чтобы показать, как будут выглядеть знаменитые герои в почтенном возрасте.
AdMe.ru представляет серию из 9 работ автора, и это еще не конец: в планах художницы — собрать самых разных супергероев и суперзлодеев, персонажей Disney, Marvel и DC.
1. Белоснежка и Капитан Америка
2. Дэдпул
3. Человек-паук
4. Супергерл и Чудо-женщина
5. Бэтмен
6. Харли Квинн
7. Женщина-кошка
8. Железный Человек
9. Джокер
Бонус: взрослый Симба
А как вы представляете себя на пенсии?
Фото на превью lesya_guseva/instagram