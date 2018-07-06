Один день из жизни семейной женщины глазами художницы, обратившей внимание на важную проблему

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Художница из Франции Эмма публикует в своем блоге весьма остроумные комиксы. Каждое творение Эммы — это не просто картинки, а серьезное рассуждение на ту или иную актуальную проблему нашего общества. Мы решили познакомить вас с одним из самых нашумевших комиксов художницы. Он называется «Надо было попросить» и описывает проблему, до боли знакомую практически каждой семейной женщине.

Мы в AdMe.ru хотим предупредить: после прочтения этого комикса у вас в семье может возникнуть бурная дискуссия! Изначально он вызвал столь мощный отклик у читателей (а особенно у читательниц) блога Эммы, что автор даже решилась выпустить целую книгу на тему прав и обязанностей женщины в семье под названием «Психологическая загруженность. Феминистский комикс». Поверьте, эта книга — вовсе не пропаганда феминизма. Она просто призывает нас обратить внимание на проблему, которая замалчивается во многих семьях. Надеемся, после того как вы и ваша половинка прочитаете эту статью, вы сделаете правильные выводы, а ваша семья станет еще крепче.

Комикс начинается с одной маленькой, но показательной истории. Однажды коллега Эммы пригласила ее поужинать. Когда Эмма пришла, ее встретил муж коллеги, а сама она одновременно готовила ужин и следила за детьми.

Пока муж коллеги и Эмма мило болтали в гостиной, у хозяйки что-то сбежало с плиты. Муж и гостья пришли на кухню и увидели весьма удручающую картину.

Дальше следует реплика мужа, которую Эмма называет типичной для многих молодых отцов.

«Когда мужчина ожидает, что партнерша сама попросит его сделать что-то, он воспринимает ее кем-то вроде менеджера по ведению домашнего хозяйства. Менеджера, всегда знающего, что и когда нужно сделать. Проблема в том, что планирование и организация всех домашних дел — это то же самое, что работа на полный день в офисе», — пишет Эмма. Получается, что женщина должна сама и организовать, и выполнить большую часть работы по дому.

Примерно вот так выглядит день обычной женщины.

При этом женщина, как правило, занимается не только хозяйством и детьми, она ходит и на работу. Она пытается успеть выполнить все, что запланировала, и ничего не забыть. Эмма называет это психологической загруженностью. «Это постоянная и утомительная работа. И она невидимая», — пишет Эмма.

Далее автор рассуждает о том, что такое распределение обязанностей в семье — вещь не врожденная, просто мальчиков и девочек воспитывают совсем по-разному. У девочек с раннего детства есть игрушки в виде пупсов, посуда для кукол и т. п. А вот мальчик, играющий в такие игрушки, будет считаться странным. Как бы далеко ни шагнул прогресс, в массовом сознании семейная женщина остается прежде всего хранительницей очага с весьма скучными обязанностями, в то время как мужчина — герой в поисках приключений, чьи «подвиги» совершаются в основном вне дома.

И хотя женщины в наше время работают наравне с мужчинами, они часто остаются единственными, кто несет ответственность за бытовые дела. К сожалению, мужчины не всегда задумываются об этом. «Мы видим матерей, которые выступают в качестве домашнего менеджера, в то время как отцы просто ждут инструкций», — считает Эмма.

Эмма обращает внимание на следующий момент: просьбы помочь мужчина зачастую воспринимает очень буквально и делает только ровно то, о чем его попросили. «Когда я прошу достать из посудомоечной машины бутылочку для малыша, он достает только бутылочку, не разбирая остальную посуду», «Он не догадается поменять малышу подгузник, пока я не скажу об этом», «Он никогда не приготовит отдельное блюдо для малыша», — такие примеры приводят подруги Эммы. Возможно, мужчины просто не догадываются о том, что выполнили лишь малую часть дела? Хотя, безусловно, женщины очень рады любой помощи.

«Я знаю отцов, которые понятия не имеют, чем кормить и как одевать ребенка, хотя тому уже несколько лет», — сетует художница. Совет тут один — не бояться оставлять папу с ребенком. Даже если произойдет маленькая катастрофа, это сблизит их и многому научит.

В конце своего комикса, предчувствуя возмущение мужчин, Эмма пишет: «Вы скажете, что у вас в семье все не так. Но общая картина неутешительна: по данным Французского института статистики, у женщин уходит в 2,5 раза больше времени на домашние дела, чем у мужчин». Как изменить ситуацию? Эмма предлагает молодым отцам как можно активнее проявлять себя с первых дней жизни малыша . По возможности брать отпуск на первые, самые трудные месяцы.

. По возможности брать отпуск на первые, самые трудные месяцы. Справедливо разделить с женой домашние обязанности или выполнять их по очереди. Вместо того чтобы критиковать супругу из-за беспорядка в доме, нужно помочь ей, ведь ей приходится очень нелегко, многое она просто не успевает сделать вовремя.

Вместо того чтобы критиковать супругу из-за беспорядка в доме, нужно помочь ей, ведь ей приходится очень нелегко, многое она просто не успевает сделать вовремя. Воспитывать своих детей толерантными и свободными от стереотипов , гласящих, что есть только женские или только мужские дела.

, гласящих, что есть только женские или только мужские дела. Женщинам стоит давать мужьям больше возможностей самостоятельно контролировать свою деятельность и не следить за тем, пропылесосил он углы или нет и в какой последовательности он моет ребенка. Тогда мужчины будут помогать охотнее.

А как обстоят дела в вашей семье? Удается ли вам достичь компромисса в распределении домашних дел?