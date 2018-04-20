13 невероятных фотографий мышат, которые избавят от плохого настроения за считанные секунды

Британский фотограф Майлз Герберт (Miles Herbert) снимает мышек, да и не только их. В его «послужном» списке есть и хищные птицы, и лягушки. Хотите получить ударную дозу умиления? Тогда смотрите нашу статью скорее. А тот факт, что его модели получают большое удовольствие от процесса съемки (еще бы, столько вкусной пыльцы!), только поднимет настроение еще больше.

AdMe.ru предлагает смотреть эти снимки в качестве успокоительного после долгого рабочего дня.

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Все работы фотографа доступны на сайте shutterbutton.co.uk.

Фото на превью Miles Herbert / facebook

21 На склад!
3 Комментарии
  • 20 апреля 2018
  • 3
  • 13512

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