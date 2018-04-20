13 невероятных фотографий мышат, которые избавят от плохого настроения за считанные секунды
Британский фотограф Майлз Герберт (Miles Herbert) снимает мышек, да и не только их. В его «послужном» списке есть и хищные птицы, и лягушки. Хотите получить ударную дозу умиления? Тогда смотрите нашу статью скорее. А тот факт, что его модели получают большое удовольствие от процесса съемки (еще бы, столько вкусной пыльцы!), только поднимет настроение еще больше.
AdMe.ru предлагает смотреть эти снимки в качестве успокоительного после долгого рабочего дня.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Все работы фотографа доступны на сайте shutterbutton.co.uk.
Фото на превью Miles Herbert / facebook