9 участков тела, на которые не стоит наносить татуировки (Даже если очень хочется)

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Если тело — храм, то почему бы не украсить его искусной росписью? Татуировка может ассоциироваться со значимым событием, нести какой-то посыл или только эстетическую ценность — все зависит исключительно от вашего желания. Однако на нашем теле есть места, где рисунок будет держаться хуже, чем на остальных. Об этом стоит знать перед тем, как приступать к росписи «храма». Или быть готовым регулярно обновлять тату.

Мы в AdMe.ru за стильные, крутые и долговечные татуировки. Поэтому составили список мест, где у тату вероятность превратиться в нечеткое пятно выше.

1. Стопы

Татуировки на ступнях, лодыжках или пятках подвергаются постоянному трению. Они регулярно соприкасаются с носками, колготками и обувью. Кроме того, в этих местах на рисунок воздействуют бактерии и пот. Результат — рисунок потеряет первоначальные очертания и цвета уже через несколько месяцев.

2. Кисти и пальцы рук

Кисти и пальцы часто оголены, поэтому чаще других частей тела подвергаются воздействию солнечных лучей. Есть и другие факторы риска — мы моем руки несколько раз в день и вообще активно задействуем их в повседневной жизни. Кожа здесь быстрее изнашивается и обновляется. Все это не способствует сохранению рисунка в первозданном виде.

3. Подмышки

Тату на подмышке выглядит необычно и смело. Но ситуация примерно такая же, как и со ступнями: подмышки трутся об одежду. К тому же кожа то и дело меняет положение: мы то сгибаем, то расправляем ее. Прибавьте сюда потоотделение и механическое воздействие в виде бритья. Рисунок вряд ли продержится долгое время. Это же касается внутренней стороны плеча.

4. Ладони

Кожа на ладонях специфическая — она достаточно жесткая, чтобы чернила «прилипли» к ней. Эти места бывают влажными из-за потоотделения и механического воздействия. Нередко такие тату теряют товарный вид и напоминают бледное или серое пятно.

5. Живот

Тату на животе — опционально. Все зависит от вашего желания в будущем иметь ребенка. Беременность может спровоцировать появление растяжек. Если партнер не обратит внимания на эти изменения, то на рисунке они обязательно скажутся. Есть и другие аспекты — генетика и лечение. Оба могут повлечь за собой колебания веса, что непременно отразится на татуировке.

6. Локти

Локоть, украшенный орнаментом или другим сферическим рисунком, выглядит здорово. Вот только тату на этом месте имеет ряд недостатков. Из-за соприкосновения с одеждой, частого сгибания и разгибания чернила на локте быстро выцветают. К тому же это одно из самых болезненных мест: сгибать и разгибать руку неприятно длительное время.

7. Ключицы

И другие области, где происходит много трения, — зависит от вашего образа жизни и предпочтений. Например, если вы любите ходить с рюкзаком, татуировка в области ключиц, возможно, не самый удачный выбор.

8. Лицо

Выбор смелых людей. Увы, эта татуировка одна из самых недолговечных. Мастера дают гарантию всего на 2–3 года. Лицо остается открытым практически всегда, значит, получает много солнечного света. А культура нанесения солнцезащитного крема круглый год пока что не сильно развита в мире.

9. Внутренняя сторона губы

Тату на внутренней стороне губы — еще один рекордсмен по скоростному исчезновению. Кожа в этой области обновляется и восстанавливается очень быстро. Вспомните, как заживают ранки или ожоги во рту. Скорость исчезновения такой татуировки у разных людей может отличаться, но долго рисунок точно не продержится.

Бонус: карта мест, где татуировки держатся хуже всего

В тату-индустрии есть понятие «карта боли». Это схематическое изображение тела человека, где отмечены наиболее болезненные для нанесения рисунка участки. Мы объединили вышесказанное и нарисовали свою схему, обозначив те части тела, на которых татуировка имеет более высокую вероятность исчезнуть или потерять вид.

Мы добавили на схему паховую область. Это не самое популярное место для «росписи», поэтому достоверных сведений о том, как быстро исчезает рисунок, нет. С уверенностью можно сказать одно: процесс нанесения весьма болезненный.