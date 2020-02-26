9 мистических полотен с историями, от которых по спине пробегают мурашки

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Есть такие картины, которые не задерживаются у своих владельцев: их то и дело перепродают или крадут. Кто-то считает, что виной тому — неудачное стечение обстоятельств, а другие уверены, что дело в негативной энергетике и потустороннем вмешательстве.

Мы в AdMe.ru вспомнили историю мировой культуры и выудили самые мистические полотна.

1. Иван Крамской — «Русалки»

На создание «Русалок» Ивана Крамского вдохновила повесть его любимого писателя Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница». Критики благосклонно приняли произведение, несмотря на то что тема потустороннего считалась среди художников нехорошей. Над бликами на фигурах девушек пришлось долго колдовать: публике казалось, что в картине заключена частичка луны. На выставке «Русалки» висели рядом с пейзажем А. Саврасова «Грачи прилетели»: однажды ночью он упал со стены. Вскоре оба полотна приобрел для своей галереи Павел Третьяков, но для творения Крамского все никак не могли найти места, его постоянно перевешивали. Уборщицы боялись заходить в помещение с картиной — им казалось, что из зала с «Русалками» ночью доносилось тихое пение и дул легкий ветерок. Посетители отмечали, что, если долго смотреть на речных обитательниц, накатывает усталость, поговаривали, что девушек они сводила с ума. По совету няни Третьяковых холст повесили в угол, куда не попадали солнечные лучи (ведь русалки — ночные создания). После этого странности и жалобы посетителей прекратились.

2. Эдвин Ландсир — «Человек предполагает, а Бог располагает»

Пейзаж, озаглавленный пословицей, написан по мотивам экспедиции Франклина (Franklin’s lost expedition), которая исчезла при освоении Арктики. По задумке автора, медведи находят останки корабля: один из них рвет флаг, а второй держит в пасти кость. В 1846 году, когда картина была выставлена в галерее, на выставку пригласили вдову командира экспедиции. Женщина так и не смогла войти в зал, где находилось полотно. Работу Ландсира неоднозначно восприняли не только зрители, но и критики: одним она казалась чересчур натуралистичной, другие отмечали ее пафос. С 1881 года картина размещалась в Королевском колледже Холлоуэй (Royal Holloway). Она и сейчас висит в комнате, где экзаменуют студентов. Есть поверье, что она приносит несчастье: если сидеть на экзамене рядом с ней, можно сойти с ума. В 70-х годах прошлого века один из студентов настолько испугался, что закрыл ее первым, что подвернулось под руку: большим британским флагом. Этот обычый до сих пор практикуют во время сессии.

3. Питер Брейгель Старший — «Поклонение волхвов»

Этот сюжет пользовался популярностью у многих художников. Традиционно его герои выражают радость, но Брейгель-старший изобразил всех героев печальными, а для одеяния Девы Марии выбрал синий цвет — символ тоски. С созданием «Поклонения волхвов» связана легенда: художнику позировала его кузина, которая не могла иметь детей. Владельцы регулярно перепродавали произведение, так как женщины в семействах не могли забеременеть. Считается, что за картиной тянется много страданий — главных героев и натурщицы. Поэтому девушкам, согласно молве, лучше не смотреть на нее долго, если в будущем они планируют иметь ребенка.

4. Михаил Врубель — «Сын художника»

Сам художник отмечал, что у его сына Саввы необычный взгляд. Отец запечатлел ребенка с врожденным дефектом — заячьей губой, что, по его мнению, придавало портрету странную грусть. Через 2 года после того, как работа была закончена, мальчик внезапно заболел и умер.

5. Эдвард Мунк — «Крик»

Эдвард Мунк так описывал свое полотно: «Я шел по дороге с двумя друзьями — солнце садилось — вдруг небо стало кроваво-красным — я остановился, чувствуя себя измотанным, и оперся на забор — над сине-черным фьордом и городом была кровь и языки огня — шли мои друзья, и я стоял там, дрожа от беспокойства, — и я чувствовал бесконечный крик, проходящий сквозь природу». Источниками вдохновения для Мунка были болезни и страх. Недобрая репутация преследует и его произведение: от долгого созерцания картины у одних людей возникала головная боль, других настигали несчастья. Однажды работник музея уронил холст, после чего попал в автокатастрофу. Многие думают, что «Крик» повлиял и на самого художника: он оказался на грани безумия и даже проходил терапию. Картину неоднократно воровали — последний раз в 2004 году.

6. Илья Репин — «Бурлаки на Волге»

Современники и критики отмечали, что в портретах кисти Ильи Репина есть что-то непостижимое. Многие позировавшие ему люди через какое-то время преждевременно умирали. Модест Мусоргский, Алексей Писемский и не только скончались в течение года-двух после завершения работы над портретами. Через некоторое время после того, как Репин закончил писать портрет Петра Столыпина, видный государственник был застрелен. Для картины «Бурлаки на Волге» художнику позировали крепкие деревенские мужчины в самом расцвете сил — поговаривают, что несчастливая участь постигла и их.

7. Карл Брюллов — «Всадница»

На картине изображены дочери итальянского композитора Джованни Паччини — младшая Амацилия и старшая Джованнина. Они воспитывались в семье графини Юлии Самойловой, которая близко дружила с Карлом Брюлловым. Девушки получили хорошее образование и росли в роскоши. Спустя какое-то время после написания картины Джованнина, которая отлично держалась в седле, на прогулке упала и была затоптана конем. После этого случая полотно боялись покупать, особенно те, у кого росла дочь, чтобы ее не постигла участь Джованнины.

8. Ричард Кинг — «Любовные письма — реплика»

Картина кажется милой, если не знать ее историю. Однажды в отеле «Дрискилл» (Driskill Hotel) в Остине, штат Техас, остановилась семья сенатора Хьюстона. Его дочь Саманта играла с мячом на главной лестнице, но не смогла удержать игрушку и упала — повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Самое странное, что в это же время в отеле находился портрет, написанный еще до рождения Саманты, и изображенная на нем девочка была очень похожа на сенаторскую дочку. Вскоре гости отеля стали замечать странности: если долго смотреть на картину, выражение лица девочки начинало меняться, как будто она хотела что-то сказать. С тех пор постояльцы с детьми стараются не останавливаться здесь, а сам отель считается одним из самых известных домов с призраками.

9. Уильям Генри Хаддл — «Полковник Джесс Дрискилл»

Отель, о котором шла речь в пункте выше, основал полковник Джесс Дрискилл (Jesse Driskill). Его огромный портрет до сих пор встречает гостей в вестибюле. Многим глаза полковника кажутся тревожными — они как будто заглядывают в душу тем, кто в них смотрит, и могут довести до слез. Отель овеян легендами. Считается, что призрак полковника до сих пор гуляет по коридорам: впечатлительным особам может привидеться огонек сигары и запах дыма.

А какими картинами вы бы дополнили наш список?