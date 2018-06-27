9 комиксов об отношениях взрослых дочек и их матерей, в которых каждая узнает себя

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Материнство — самая сложная работа на свете: без выходных, праздников и даже больничных. Только став взрослыми, мы начинаем это понимать и по-настоящему ценить все, что для нас делала мама. Например, мы уже не сердимся, когда она названивает по телефону, беспокоясь, все ли у нас в порядке: мы сами не находим себе места, пока мама не ответит. Именно об этом наша статья — о любви, которая объединяет взрослую дочь и женщину, которая подарила ей жизнь.

AdMe.ru нарисовал комиксы о наших любимых мамах. Мы искренне надеемся, что эти рисунки согреют ваши сердца, а заодно напомнят о самом главном.

Только мама знает, как быстро бежит время

Для нее мы всегда будем такими же маленькими и несмышлеными, как в детстве

Мама всегда будет держаться ради нас

Мама научила нас терпению. И любви

С возрастом начинаешь понимать, как сильно мама за тебя переживала

Мама окружает заботой и дарит уют даже на расстоянии

Мама всегда знает, как поднять нам настроение

Мама редко говорит о своих проблемах, боясь нас расстроить

Мама навсегда остается в сердце, даже если ее уже нет рядом

Цените каждый день, проведённый с любимой мамой! Иногда стоит просто набрать ее номер и сказать, что вы ее любите. Сейчас — самое лучшее для этого время.