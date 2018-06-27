9 комиксов об отношениях взрослых дочек и их матерей, в которых каждая узнает себя
Материнство — самая сложная работа на свете: без выходных, праздников и даже больничных. Только став взрослыми, мы начинаем это понимать и по-настоящему ценить все, что для нас делала мама. Например, мы уже не сердимся, когда она названивает по телефону, беспокоясь, все ли у нас в порядке: мы сами не находим себе места, пока мама не ответит. Именно об этом наша статья — о любви, которая объединяет взрослую дочь и женщину, которая подарила ей жизнь.
AdMe.ru нарисовал комиксы о наших любимых мамах. Мы искренне надеемся, что эти рисунки согреют ваши сердца, а заодно напомнят о самом главном.
Только мама знает, как быстро бежит время
Для нее мы всегда будем такими же маленькими и несмышлеными, как в детстве
Мама всегда будет держаться ради нас
Мама научила нас терпению. И любви
С возрастом начинаешь понимать, как сильно мама за тебя переживала
Мама окружает заботой и дарит уют даже на расстоянии
Мама всегда знает, как поднять нам настроение
Мама редко говорит о своих проблемах, боясь нас расстроить
Мама навсегда остается в сердце, даже если ее уже нет рядом
Цените каждый день, проведённый с любимой мамой! Иногда стоит просто набрать ее номер и сказать, что вы ее любите. Сейчас — самое лучшее для этого время.
Иллюстратор Natalia Breeva специально для AdMe.ru