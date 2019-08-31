8 неожиданных загадок мировых шедевров искусства, которые были раскрыты лишь недавно

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Практически в каждом известном произведении искусства есть загадка, двойное дно или уникальная история, которую хочется раскрыть. Свои секреты есть даже у тех шедевров живописи, которые кажутся нам хорошо знакомыми. А тайный смысл некоторых полотен открывается только благодаря новым технологиям.

AdMe.ru приглашает вместе с нами погрузиться в мир чудес, созданный художниками, и узнать, какие загадки скрывают знаменитые картины.

На картине Гойи «Маха одетая» девушка на самом деле обнажена

Франсиско Гойя «Маха одетая» и «Маха обнаженная», 1795 г., 1800 г.

Существует 2 версии данной картины. Первой была «Маха обнаженная». Картина знаменита тем, что является одним из ранних произведений западного искусства, которое изображает женщину без одежды и не отражает мифологический сюжет. Однако в 1808 году картину обнаружила испанская инквизиция, Гойе были предъявлены обвинения в безнравственности. Второе полотно — «Маха одетая», написанное Гойей позже. Обе картины принадлежали первому министру Испании Мануэлю Годою, известному дамскому угоднику. Изюминка была в том, что «Маха обнаженная» была скрыта под «Махой одетой» таким образом, что в любой момент ее можно было увидеть с помощью специального механизма.

Дега решил заменить один портрет женщины другим

Эдгар Дега «Портрет женщины», 1896 г.

Ученые обнаружили скрытый портрет французского художника Эдгара Дега. Исследователи в Австралии использовали мощные рентгеновские лучи, чтобы осветить картину молодой женщины, скрытую под работой «Портрет женщины». Они полагают, что это Эмма Добиньи, которая присутствует и на других картинах Дега.

Мишек на картине «Утро в сосновом лесу» нарисовал не Шишкин

И.И. Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу",1889 г.

Знаменитая картина «Утро в сосновом лесу», как оказывается, принадлежит не только авторству Шишкина. Он, всю жизнь рисовавший пейзажи, опасался, что трогательные медведи не получатся у него так, как нужно. Поэтому живописец обратился к знакомому художнику-анималисту Константину Савицкому. Савицкий их нарисовал, однако Третьяков, когда купил картину, приказал удалить его фамилию с холста. Потому что все в картине, «начиная от замысла и кончая исполнением, все говорит о манере живописи, о творческом методе, свойственных именно Шишкину».

Эти три картины да Винчи должны были быть триптихом

Леонардо да Винчи «Джоконда», 1503 г., «Мадонна в гроте», 1483 г., «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом», 1513 г.

Некоторые искусствоведы считают, что «Джоконда», «Мадонна в гроте» и «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» представляют собой одну картину, только по-разному написанную и развернутую в разных аспектах. Также бытует мнение, что на этих 3 полотнах изображен скорее лунный ландшафт, чем земной, что, возможно, просто следствие увлечения автора геологией.

Персонаж, изображенный на картине «Лютнист», долгое время считался девушкой

Караваджо «Лютнист», 1595 г., 1596 г.

Картина «Лютнист» существует в 3 версиях: одна находится в Эрмитаже, другая — в Метрополитен-музее. Третья, которая считается копией картины в Эрмитаже, — в английской усадьбе Бадминтон-хаус. Некоторые специалисты считают это полотно парным к картине «Концерт» Караваджо. Очень долгое время «Лютнист» считался «Лютнисткой» из-за мягкости черт лица. Но недавно исследователи сошлись во мнении, что на картине изображен молодой человек. Художнику нередко позировал его друг Марио Миннити, кроме того, в XVI веке профессия лютниста была исключительно мужской.

Ван Гог в своей картине раскрыл одну из тайн аэродинамики

Винсент Ван Гог «Звездая ночь», 1889 г.

Картина «Звездная ночь» признана не только одной из лучших работ художника, но и одним из самых значительных произведений западной живописи. Однако только не так давно подтвердилось, что Ван Гог запечатлел не просто красивое небо в стиле импрессионизма. Ученые обнаружили отчетливую турбулентную структуру, удивительно близкую к математическому уравнению, скрытую во многих картинах Ван Гога. Он каким-то образом смог воспринять и представить одну из самых сложных концепций, которые природа когда-либо представляла человечеству (концепцию турбулентности). Турбулентность, или турбулентное течение, — это явление в гидрогазодинамике, при котором в потоке с энергетическим каскадом самопроизвольно образуются крупные вихри, порождающие вихри меньшего размера, а те — еще меньшие. Это сложно описать математически, но можно изобразить наглядно, что мы и видим на данном полотне.

Странная и слегка пугающая картина Альма-Тадемы — это на самом деле иллюстрация легенды

Лоуренс Альма-Тадема «Наводнение в Бисбосе», 1421 г.

На данной картине, которая не понятна сразу, изображена голландская легенда. В конце ноября 1421 года в Нидерландах случилось наводнение. По различным данным, жертвами стихии стало от 2 до 10 тыс. человек. И с этим событием связана одна легенда. После наводнения люди вышли посмотреть, что уцелело и кто уцелел. И увидели плывущую по воде колыбельку. Когда колыбель приблизилась к берегу, на ней заметили кота, который как безумный прыгал с одного угла кроватки на другой. Оказывается, таким образом коту удавалось сохранять равновесие колыбели — и она не перевернулась. Кот преуспел настолько,что даже постель мирно спящего младенца была сухой.

На картине Репина не случайно только один голый казак

Илья Репин «Запорожцы», 1891 г.

Художник Илья Репин славился своим тщательным подходом к созданию картин. На его полотнах все продумано до мелочей. А картина «Запорожцы» создавалась в течение 13 лет. Это полотно можно рассматривать часами и находить все новые детали. Например, интересно, почему казак, который сидит слева от писаря, голый по пояс? Оказывается, он банкомет, игрок в карты, который их раздает и хранит у себя весь банк участников игры. Присмотритесь: рядом с ним нарисована игральная колода. Во времена Запорожской Сечи такие люди традиционно снимали верхнюю одежду, чтобы показать остальным свою честность.