30+ фактов об Анри де Тулуз-Лотреке — художнике, без которого не было бы ни Ван Гога, ни Энди Уорхола
Имя Анри де Тулуз-Лотрека обычно ставят в один ряд с такими мэтрами импрессионизма, как Поль Гоген, Поль Сезанн, Винсент Ван Гог. Однако в сравнении с ними его творчество известно незаслуженно мало. А между тем он величина, без которой Энди Уорхол не состоялся бы как художник, а кабаре «Мулен Руж» не было бы таким, каким мы его знаем.
Мы в AdMe.ru вдоль и поперек изучили биографию знаменитого французского художника и отобрали 30+ фактов, которые наиболее красноречиво характеризуют его личность.
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Полное имя художника — Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа. Настолько длинная фамилия свидетельствует об аристократическом происхождении французского художника. Он родился в 1864 году в семье потомков графов и виконтов. Его мать и отец настолько заботились о чистоте крови, что вступили в родственный брак: они приходились друг другу троюродными братом и сестрой.
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Из-за кровосмесительного брака родителей Анри получил редкую генетическую болезнь: его кости были очень хрупкими. В 13 лет он поскользнулся и сломал ногу, через год происшествие повторилось и с другой ногой. Родители пытались скрыть, что причина была в наследственном заболевании, и утверждали, что их сын пострадал в аварии.
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Сломав ноги, Анри практически перестал расти. Именно этим объясняется его внешность: торс взрослого человека и ноги ребенка, рост чуть больше 150 см и верная трость, без которой он не мог ходить.
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Когда Анри было 3 года, у него появился брат. На его крестинах художник впервые проявил свой дар. 3-летний мальчик начал капризничать и с криком требовать, чтобы ему, как и всем взрослым, дали расписаться в церковной книге. Когда родители выполнили его просьбу, он нарисовал там вола. Окружающие были впечатлены художественным дарованием ребенка.
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Брат скончался в годовалом возрасте. После его смерти родители Анри развелись, и какое-то время мальчик жил с няней. Только в 8 лет он вернулся к матери и начал делать первые зарисовки и карикатуры в своих рабочих тетрадях. Именно тогда семья поняла, что увлечение мальчика живописью серьезно.
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Друг семьи, глухонемой художник Рене Принсто, дал Тулуз-Лотреку первые неформальные уроки живописи. В то время Принсто учился в Высшей национальной школе изящных искусств и мог передать юному художнику некоторые свои знания.
Портрет Рене Принсто кисти Анри де Тулуз-Лотрека.
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Именно благодаря Рене Принсто Анри де Тулуз-Лотрек увлекся рисованием собак и лошадей, ведь их больше всего любил изображать его учитель. Даже на портрете, который вы видите выше, художник написал своего наставника за работой над очередным полотном с конем.
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Искусствоведы видят в мотиве изображения лошадей отражение недугов Лотрека. Он изображал животных очень детально, прорабатывая каждую мелочь. При этом всадники зачастую имели весьма странный вид и неестественные позы. Ведь сам Анри не мог кататься на лошади, но старался компенсировать физические ограничения усердной работой живописца.
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Из материнского имения Тулуз-Лотрек отправился в Париж, чтобы получить степень бакалавра, но завалил вступительные экзамены. В 1882 году по совету Принсто он поступает в мастерскую художника Леона Бонна, а затем переходит в студию Фернана Кормона.
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Именно здесь в 1886 году он знакомится с Винсентом Ван Гогом, с которым его свяжет крепкая дружба. 2 года художники рисовали и выставлялись вместе, поэтому их работы в этот период весьма похожи.
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Позже Ван Гог регулярно посещал студию Тулуз-Лотрека в Париже. Она располагалась недалеко от квартиры, где жили братья Винсент и Тео. К слову, именно Тео Ван Гог стал первым арт-дилером Тулуз-Лотрека. Тео регулярно покупал и выставлял его работы.
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Тулуз-Лотрек вызвал на дуэль художника Анри де Гро, который оскорбил картины Винсента Ван Гога. На выставке Les Vingt в Брюсселе в начале 1890 года Ван Гог представил 6 своих работ, которые вызвали негативную реакцию публики. Отрицательную оценку дал и де Гро. Лотрек настолько оскорбился, что готов был драться с ним, и тому пришлось публично извиниться.
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Перу Лотрека принадлежит один из самых знаменитых портретов Ван Гога. Он выполнен пастелью на картоне в насыщенных желтых и пурпурно-синих тонах с очень интересной штриховкой. Картина была создана за один вечер, когда художники вместе сидели в ночном клубе. Лотреку удалось очень точно уловить характерные особенности внешности Ван Гога: крючковатый нос, почти незаметные брови.
Портрет Винсента Ван Гога, созданный Анри де Тулуз-Лотреком в 1887 году.
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Помимо Ван Гога, на творчество Тулуз-Лотрека ощутимо повлияли некоторые другие художники-импрессионисты. Во многих его работах (к примеру, «Леди из звездной гавани») явственно чувствуется дух картины «Бар в „Фоли-Бержер“» Эдуарда Мане.
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Еще более сильное влияние на Лотрека оказал Эдгар Дега. Они разделяли любовь к лошадям, схожим образом подбирали колоритные городские сюжеты.
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Особенно похожи балерины обоих художников — элегантные позы и жесты, воздушные наряды. Автор альбома «Танцовщица: Дега, Форен и Тулуз-Лотрек» Аннетт Диксон отмечает, что каждый живописец по-своему подходил к изображению социальной напряженности и противоречий, которые возникли в связи с танцем в XIX веке: «Дега показывает обычную закулисную жизнь балерины, а работы Лотрека более откровенны. Художник хотел не просто пощекотать нервы зрителей, но и подчеркнуть человечность женщин, которых общество того времени рассматривало как товар».
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Возможно, влияние Дега и определило вечное стремление Анри де Тулуз-Лотрека к танцу. В первую очередь он прославился как автор рекламы, изображающий танцовщиц кабаре. Когда в 1889 году в Париже открылось первое кабаре «Мулен Руж», Лотреку поручили создать для него рекламные плакаты. Это повлияло на всю дальнейшую работу и жизнь художника.
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Одним декабрьским вечером 3 000 копий первого плаката Тулуз-Лотрека для «Мулен Руж» были развешаны по всему Парижу, и толпы людей хлынули в кабаре, вдохновленные этим памятным изображением. В знак признательности кабаре обеспечило художнику бесплатный вход на любые представления.
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Музой Анри стала танцовщица канкана Луиза Вебер, которая выступала под псевдонимом Ла Гулю — Обжора. Она получила это прозвище, потому что любила пробовать напитки со столов посетителей прямо во время танца, а вовсе не из-за того, что была полнее большинства танцовщиц. Именно таким дерзким поведением и детской непосредственностью в танце она так полюбилась Лотреку.
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Еще одной любимицей Лотрека была танцовщица Жанна Авриль (урожденная Жанна Луиза Бодон). Она часто выступала в кабаре сольно и делала очень нестандартные номера. Девушка утверждала, что виной всему ее двигательное расстройство, включающее в себя нервные тики, дрожь в конечностях и ритмичные покачивания. Однако, возможно, это было лишь маркетинговым ходом, ведь в то время подобные недуги романтизировались.
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В любом случае, персональный стиль танца Жанны Авриль вдохновил Лотрека на создание еще одного провокационного плаката: танцовщица была изображена с высоко задранной юбкой. После этого ее карьера расцвела, и это сильно сблизило девушку с художником. До самого конца его жизни они оставались близкими друзьями.
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А любимой певицей Анри Тулуз-Лотрека стала Иветт Жильбер. Ее образ поразил художника: ярко-рыжие волосы, тонкие губы, высокий рост, нездоровая худоба, длинные черные перчатки. Лотрек выпустил целый альбом с ее изображениями, и он ужасно возмутил родственников певицы. Они даже предлагали ей подать на Лотрека в суд за то, что он изображает ее просто страшилищем. Сама девушка, впервые увидев свой портрет пера Тулуз-Лотрека, воскликнула: «Я ведь не настолько уродлива!» Однако альбом принес певице подлинную славу, и скандал утих сам собой.
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Рекламные плакаты «Мулен Руж» принесли коммерческий успех не только кабаре, но и Тулуз-Лотреку. Художника стали зазывать самые разные заведения, которые тоже хотели воспользоваться его услугами.
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Однажды художника пригласили в Лондон для рекламы бумажных конфетти и велосипедов. Там он познакомился и подружился с писателем Оскаром Уайльдом и написал его портрет.
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Большинство искусствоведов сходится во мнении, что без Тулуз-Лотрека не состоялся бы как художник Энди Уорхол — пожалуй, самый знаменитый рекламист современности. Лотрек первым начал создавать не просто плакаты, а настоящие произведения искусства, делая обычную рекламу знаковым культурным явлением. Тем самым он предвосхитил эпоху поп-арта.
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Сам Тулуз-Лотрек в какой-то момент устал от рекламных плакатов. Он начал изображать танцовщиц «Мулен Руж» не только в ярких образах на сцене, но и за пределами кабаре. Один из ведущих британских искусствоведов Вальдемар Янушчак пишет, что, в отличие от красочных плакатов, эти картины весьма мрачны. Девушки, изображенные на них, выходят из кабаре изможденными и с запавшими глазами. Контраст между яркой рекламной картинкой и реальностью получился весьма живописным.
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Живя на Монмартре, Анри де Тулуз-Лотрек стал постоянным клиентом кабаре, баров, цирков и публичных домов. Посещая данные заведения, он выработал собственный стенографический подход к изображению жизни. Сидя в театре или цирке, он делал эскизы исполнителей. В публичных домах он зарисовывал девушек легкого поведения.
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Как и большинство импрессионистов, Лотрек предпочитал работать с натуры, начиная и заканчивая свои рисунки прямо на месте. Однако, в отличие от большинства коллег по цеху (за исключением, пожалуй, Дега), он не тяготел к сценам досуга высшего общества, а выбрал объектом изображения ночную жизнь парижского дна.
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В публичных заведениях Монмартра Лотреку дали ласковое прозвище Кофейник — за его небольшой рост и необычную внешность. Художник не обижался и часто рисовал и карикатурные автопортреты, и кофейники.
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Вообще, несмотря на свои физические ограничения, Анри де Тулуз-Лотрек часто появлялся на собственных полотнах. Он зашифровал себя в одной из самых знаменитых своих картин «В „Мулен Руж“» (это он низкий мужчина в шляпе на заднем плане). Также здесь изображены реальные танцовщицы: например, сзади поправляет волосы уже известная нам Ла Гулю.
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Тулуз-Лотрек был прекрасным поваром. Он собрал коллекцию любимых рецептов, оригинальных и адаптированных, которые посмертно опубликовал его друг в виде книги «Искусство кулинарии».
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Анри де Тулуз-Лотрек был настоящим аристократом, очень любезным, обаятельным, при этом с блестящим чувством юмора. А еще он любил подурачиться: например, фотографироваться в нелепых костюмах. Живи он сейчас, у него наверняка был бы очень популярный инстаграм.
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В конце жизни художник стал вести слишком развязный образ жизни. Он даже выдолбил полость в своей трости, чтобы постоянно держать при себе запас любимых напитков. А еще он беспорядочно посещал публичные заведения.
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В панике мать отправила его в психбольницу, хотя он не был сумасшедшим. Вскоре художник вышел оттуда, однако жить ему оставалось недолго. В 1901 году Анри де Тулуз-Лотрек скончался в Париже, не дожив 2 месяцев до своего 37-летия.
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За время активной карьеры художник создал 737 полотен, 275 акварелей, 363 гравюры и плаката, 5 084 рисунка, несколько керамических работ и витражей. Также неизвестно, какое количество работ было утеряно.
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Анри де Тулуз-Лотрек стал частым персонажем фильмов. Его образ неоднократно воплощали на экранах. Самой примечательной картиной можно назвать «Мулен Руж» 1952 года, где художника сыграл актер Хосе Феррер.
А вам нравится творчество Анри де Тулуз-Лотрека? Какую картину вы можете назвать своей любимой?