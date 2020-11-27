30+ фактов об Анри де Тулуз-Лотреке — художнике, без которого не было бы ни Ван Гога, ни Энди Уорхола

Из материнского имения Тулуз-Лотрек отправился в Париж, чтобы получить степень бакалавра, но завалил вступительные экзамены. В 1882 году по совету Принсто он поступает в мастерскую художника Леона Бонна, а затем переходит в студию Фернана Кормона.

Именно здесь в 1886 году он знакомится с Винсентом Ван Гогом, с которым его свяжет крепкая дружба. 2 года художники рисовали и выставлялись вместе, поэтому их работы в этот период весьма похожи.

Позже Ван Гог регулярно посещал студию Тулуз-Лотрека в Париже. Она располагалась недалеко от квартиры, где жили братья Винсент и Тео. К слову, именно Тео Ван Гог стал первым арт-дилером Тулуз-Лотрека. Тео регулярно покупал и выставлял его работы.

Тулуз-Лотрек вызвал на дуэль художника Анри де Гро, который оскорбил картины Винсента Ван Гога. На выставке Les Vingt в Брюсселе в начале 1890 года Ван Гог представил 6 своих работ, которые вызвали негативную реакцию публики. Отрицательную оценку дал и де Гро. Лотрек настолько оскорбился, что готов был драться с ним, и тому пришлось публично извиниться.