20+ фото о том, как представляли себе наше время люди 100 лет назад

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Будущее будоражит любопытство людей любой эпохи. Отсюда и вечные мечты о том, чтобы построить машину времени. Но пока ее нет, остается лишь использовать свое воображение. Художники прошлого тоже пытались представить, как будет выглядеть мир спустя сотню лет. Кое-какие изменения им удалось предугадать.

Мы в AdMe.ru с интересом разглядывали картинки о наших днях, которые нарисовали представители XIX и начала XX веков, и хотим показать их вам.

Звуковое письмо. Люди уже тогда предвидели, как много у нас будет любителей отправлять голосовые сообщения

Авторолики для быстрого перемещения по городу. Сегодня для этого мы используем самокат, гироскутер и собственно ролики

Это что у них, Skype? Очень похоже. Правда, появились такие видеомессенджеры не в XX веке, как предполагал этот художник, а в XXI

С их помощью мы действительно имеем возможность учиться удаленно — благодаря всевозможным онлайн-курсам и вебинарам

«Газета через телефоноскоп», а попросту говоря, то, что мы знаем как телевидение и кино

Наши предки предполагали, что мы станем отапливать дома радием. Слава Богу, это не так

«Надземный дом». Кажется, это прообраз небоскребов

Воздушный автобус по маршруту Париж — Бордо

А это электрический поезд Париж — Пекин

Рисунок «Оздоровление горным воздухом». Воздушный корабль летит над горами, а в нем — пациенты пансиона, у которых проблемы со здоровьем. Нет, такого мы еще не придумали

Возможно, когда-нибудь скачки на рыбах даже введут в Олимпийскую программу. Но не в нашем веке определенно

«Прослушивание газеты». Мы бы сказали, что это радио

Поезд пневматической железной дороги. Идея возникла еще в XIX веке, но широкого применения все же не нашла

Будь у наших охотников такое приспособление, истребление животных приобрело бы еще большие масштабы

Женщину доставили на аэроавтомобиле прямо к ее балкону. Неплохо было бы и нам иметь нечто подобное — и никаких пробок на дорогах

Электрическая уборка. Что ж, робот-пылесос нам уже помогает

На стройке тоже многое автоматизировано, но пока, конечно, не все

А это обычный дом на колесах

Сельский почтальон. Художник нафантазировал ему крылья, но не учел, что в будущем люди перестанут писать бумажные письма

Подводная рыбалка. Немного странный вид досуга, мы таким пока не увлекаемся

Робот, который будет шить одежду под каждого человека? Хм, что-то в этом есть, учитывая размерную сетку некоторых современных производителей

Какой рисунок удивил вас больше всего?