20+ фото о том, как представляли себе наше время люди 100 лет назад
Будущее будоражит любопытство людей любой эпохи. Отсюда и вечные мечты о том, чтобы построить машину времени. Но пока ее нет, остается лишь использовать свое воображение. Художники прошлого тоже пытались представить, как будет выглядеть мир спустя сотню лет. Кое-какие изменения им удалось предугадать.
Мы в AdMe.ru с интересом разглядывали картинки о наших днях, которые нарисовали представители XIX и начала XX веков, и хотим показать их вам.
Звуковое письмо. Люди уже тогда предвидели, как много у нас будет любителей отправлять голосовые сообщения
Авторолики для быстрого перемещения по городу. Сегодня для этого мы используем самокат, гироскутер и собственно ролики
Это что у них, Skype? Очень похоже. Правда, появились такие видеомессенджеры не в XX веке, как предполагал этот художник, а в XXI
С их помощью мы действительно имеем возможность учиться удаленно — благодаря всевозможным онлайн-курсам и вебинарам
«Газета через телефоноскоп», а попросту говоря, то, что мы знаем как телевидение и кино
Наши предки предполагали, что мы станем отапливать дома радием. Слава Богу, это не так
«Надземный дом». Кажется, это прообраз небоскребов
Воздушный автобус по маршруту Париж — Бордо
А это электрический поезд Париж — Пекин
Рисунок «Оздоровление горным воздухом». Воздушный корабль летит над горами, а в нем — пациенты пансиона, у которых проблемы со здоровьем. Нет, такого мы еще не придумали
Возможно, когда-нибудь скачки на рыбах даже введут в Олимпийскую программу. Но не в нашем веке определенно
«Прослушивание газеты». Мы бы сказали, что это радио
Поезд пневматической железной дороги. Идея возникла еще в XIX веке, но широкого применения все же не нашла
Будь у наших охотников такое приспособление, истребление животных приобрело бы еще большие масштабы
Женщину доставили на аэроавтомобиле прямо к ее балкону. Неплохо было бы и нам иметь нечто подобное — и никаких пробок на дорогах
Электрическая уборка. Что ж, робот-пылесос нам уже помогает
На стройке тоже многое автоматизировано, но пока, конечно, не все
А это обычный дом на колесах
Сельский почтальон. Художник нафантазировал ему крылья, но не учел, что в будущем люди перестанут писать бумажные письма
Подводная рыбалка. Немного странный вид досуга, мы таким пока не увлекаемся
Робот, который будет шить одежду под каждого человека? Хм, что-то в этом есть, учитывая размерную сетку некоторых современных производителей
Какой рисунок удивил вас больше всего?
Фото на превью Villemard / commons.wikimedia