20+ доказательств того, что «Мону Лизу» нужно увидеть, пока это возможно
«Мону Лизу» любят и ненавидят, ее копируют и пытаются уничтожить. Тайны портрета стремятся разгадать тысячи ученых по всему миру. А «Джоконда» тем временем продолжает завораживать зрителей своей мягкой улыбкой, которая является предметом споров уже более 500 лет.
Мы в AdMe.ru влюблены в великое творение Леонардо да Винчи и хотим познакомить вас с некоторыми секретами этого шедевра.
Рождение легенды
- Леонардо да Винчи начал писать «Мону Лизу» то ли в 1502-м, то ли в 1503 году — источники называют разные цифры. Изначально пейзаж картины не был прорисован, а элементы одежды героини не были такими яркими и детализированными. Художник работал над полотном до последних дней своей жизни, добавлял важные детали, но шедевр так и не был закончен.
- Да Винчи был одержим идеей создать «живое» лицо человека на картине, черты которого смогут рассказать о личности и раскрыть внутренний мир модели. Для достижения своей цели художник разработал технику сфумато, при которой формы изображения смягчались, светотени увеличивали реалистичность — такая картина больше походит на фотографию с плохим разрешением, чем на рисунок. Работая над полотном, Леонардо не позволял себе прикасаться руками к изображению, чтобы не оставлять отпечатков. И что самое удивительное, мастер смог нанести слои краски толщиной всего в несколько микрон (тысячных миллиметра).
- Леонардо любил создавать настоящие шоу из выставок своих картин. Полотна он помещал на специальные подвижные столы, что только придавало реалистичности его почти живой «Джоконде». Неудивительно, что некоторым зрителям казалось, будто на картине изображена не девушка, а демоническая сирена, которая вот-вот «шагнет» из картины.
- Официальная версия гласит, что на картине изображена Лиза дель Джокондо — молодая жена успешного торговца шелками Франческо. Но разве у этого скандального полотна может быть такая скучная история? Конечно, нет. И теорий о том, кто на самом деле изображен на картине, множество.
- Большинство ценителей искусства полагают, что «Джоконда» — это альтернативный автопортрет самого да Винчи. Другие же видят в хорошенькой девушке ученика великого художника — Салаи. Третьи считают, что с картины на них смотрит герцогиня Констанца д’Авалос, а некоторые и вовсе уверены, что прототипом Моны Лизы была мать Леонардо или даже Дева Мария.
- При жизни Леонардо хранил будущий шедевр в ванной комнате, не задумываясь о том, как такие условия скажутся на картине. После смерти да Винчи «Джоконда» украшала собой покои мадам де Ментенон, стены дома Наполеона в Тюильри, а также была собственностью Людовика ХIII, который отказывал всем, кто хотел перекупить ее. «Мона Лиза» очаровывала каждого владельца, пока наконец не заняла свое место в Лувре.
Тайны загадочной картины
- Но настоящая слава пришла к «Моне Лизе» в 1911 году, когда картина мистическим образом исчезла из Лувра. Спустя 2 года полиции удалось найти воришку — им оказался работник музея. Он не пытался ее продать за огромные деньги, уничтожить или перевезти в другое место. «Джоконда» мирно покоилась у него дома, а причину такого поступка мужчина и сам не мог объяснить.
- Зато скандал из-за картины вышел на международный уровень, и у каждого было свое мнение по поводу произошедшего. Одни были уверены, что кража — это не что иное, как маркетинговый ход музея, другие предполагали, что все это произошло ради отвлечения внимания от Агадирского кризиса. Так или иначе, с этого момента «Джоконда» стала живой легендой, и тайны вокруг нее начали расти в геометрической прогрессии.
- Нью-йоркский художник Рон Пиччирилло в 2011 году заявил, что в пейзаже картины скрыты очертания животных. Лев, обезьяна, буйвол, крокодил и змея — всех их можно увидеть, если расположить полотно горизонтально. Художник сделал эти открытия, следуя инструкциям, изложенным в дневниках Леонардо да Винчи.
- В секретном тайнике в Швейцарии хранится другая версия «Моны Лизы». Этот портрет известен как «Айзелуортская Мона Лиза», и его героиня намного моложе, чем та, что изображена на классическом полотне. Некоторые искусствоведы предполагают, что эта картина также является подлинной, написанной самим Леонардо либо его учениками при личном участии мастера. Существует версия о том, что именно этот портрет был передан заказчику, а в Лувре находится более поздний вариант, который Леонардо сделал для себя.
- Кто только ни пытался раскрыть секрет загадочной улыбки Моны Лизы. Например, Зигмунд Фрейд уверял, что Джоконда не была простой дамой, ее улыбка казалась ему «флиртующей», а взгляд — «мимолетным». Но в 2000 году гарвардский невролог Маргарет Ливингстон наконец вынесла вердикт: Джоконда не улыбается с картины, это оптическая иллюзия, появление которой зависит от того, на какую часть портрета направлен взгляд зрителя. Если смотреть в глаза Моне Лизе, то нижняя часть лица уйдет в область периферийного зрения, и тени возле губ будут восприниматься как продолжение рта, а уголки губ приподнимутся.
- А вот взгляд героини картины действительно хранит в себе тайну: в правом глазу Моны Лизы расположены крошечные инициалы художника — LV.
- Под изображением Джоконды находятся еще 2 портрета — таким заявлением в 2015 годы шокировал весь мир ученый Паскаль Котт. С помощью специального сканера он «срезал» каждый слой краски и пришел к выводу, что один из портретов — наброски другого женского образа, второй — портрет той же Моны Лизы, но без загадочного взгляда и таинственной улыбки.
- У прекрасной флорентийки были брови и ресницы. Неожиданно, неправда ли? Этот вывод также подтвердили снимки Паскаля Котта. К сожалению, брови Моны Лизы стерло время, многочисленные попытки реставрации и чрезмерный уход за картиной в ранние годы (подданные часто протирали картины, что украшали покои богатых ценителей искусства).
Поклонение шедевру
- Уже более 500 лет Джоконда вдохновляет других художников: Рафаэль Санти, Жан Огюст Доминик Энгр, Жак-Луи Давид, Камиль Коро, Энди Уорхол, Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг — все они пытались повторить идеальный женский образ в своих работах. И даже сейчас Джоконда является самой копируемой героиней — ее изображение служит украшением абсолютно всего: элементов интерьера, одежды, архитектуры, а также еды и даже свежесваренного капучино.
- Необычная внешность красотки вдохновляла не только художников, в 1914 году женщины начали подражать флорентийке: дамы наносили пудру с желтым оттенком на лицо и шею, закрашивали брови и тотально контролировали эмоции, загадочно приподнимая только уголки губ. Этот стиль стал называться La Gioconda look.
- «Мона Лиза» — единственная картина в Лувре, у которой есть свой почтовый ящик для любовных писем и стихов от поклонников.
- Но некоторые почитатели шедевра доходят до крайностей: в конце XIX века молодой художник выбросился из окна 4-го этажа, написав в предсмертной записке, что решил уйти из жизни, так как он не в силах разгадать тайну улыбки Моны Лизы. А в начале ХХ века один влюбленный поклонник попрощался с жизнью прямо перед портретом Джоконды.
- У «Моны Лизы» есть и ненавистники — картину пытались атаковать целых 4 раза. Впервые это произошло в 1956 году, когда посетитель Лувра бросил камень в картину. Спустя несколько месяцев другой злоумышленник бросил в «Джоконду» склянку с кислотой. В 1974 году японка попыталась распылить на полотно красную краску, после чего работники Лувра всерьез задумались о защите картины. В 2009 году пуленепробиваемое стекло защитило шедевр от керамической кружки, которую бросила в «Джоконду» русская туристка.
- Кстати, пуленепробиваемое стекло установлено не только для защиты полотна от внешних воздействий, оно также поддерживает специальную температуру, которая замедляет процесс «старения» картины.
- Если вы когда-то задумывались, сколько может стоить самая загадочная картина современности, то вот ответ: сколько бы она ни стоила, «Джоконда» не продается. Последний раз ее оценивали в $ 2,5 млрд, но глава культурного отдела парижской мэрии Бруно Жульяр заявил, что Франция не готова продать картину даже ради погашения государственного долга.
Фото на превью Ron Piccirillo/ Solent / East News