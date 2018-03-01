19 странных комиксов, которые на удивление точно описывают нашу жизнь
В интернете можно найти тысячи комиксов, многие из которых, увы, похожи друг на друга как две капли воды. Комиксы же художника из Лондона Алекса Норриса, известного в твиттере под ником @dorrismccomics, выделяются из общей массы. И не только потому, что их герои — разноцветные бесформенные человечки: у художника есть невероятный талант подмечать моменты из жизни, которые объединяют всех людей на планете, потому что происходят с каждым из нас.
AdMe.ru предлагает вам посмотреть на работы Алекса и, возможно, стать поклонником художника раз и навсегда — так же, как мы.
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Еще больше забавных комиксов Алекса Норриса вы можете найти на его сайте webcomicname.com.
Фото на превью Alex Norris/webcomicname