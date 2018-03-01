19 странных комиксов, которые на удивление точно описывают нашу жизнь

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В интернете можно найти тысячи комиксов, многие из которых, увы, похожи друг на друга как две капли воды. Комиксы же художника из Лондона Алекса Норриса, известного в твиттере под ником @dorrismccomics, выделяются из общей массы. И не только потому, что их герои — разноцветные бесформенные человечки: у художника есть невероятный талант подмечать моменты из жизни, которые объединяют всех людей на планете, потому что происходят с каждым из нас.