Днем парень из Сингапура работает в обычном офисе, а вечером рисует очаровательные комиксы про нашу жизнь
See Bang — сингапурец, который работает в логистической компании. Он одинаково любит и кошек, и собак, обожает играть в видеоигры, читает фантастические романы и на досуге рисует крутые комиксы. Их See Bang публикует в фейсбуке и инстаграме. За творчеством художника следят десятки тысяч людей. Когда вы познакомитесь с его комиксами, то поймете почему.
AdMe.ru собрал лучшие работы See Bang. Как говорит сам художник, он рисует, чтобы люди улыбались. Поэтому, надеемся, что его комиксы сделают ваше настроение чуточку лучше.
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Фото на превью See Bang / facebook