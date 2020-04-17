19 человек, в которых никто не верил, показали свои успехи всему миру

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«Не умеешь — не берись!» Как часто мы слышали эту фразу от окружающих и боялись пробовать новое. Выражение положило начало флешмобу в твиттере. Простые парни и девушки, в чьих талантах все сомневались, рассказали, как вопреки этому они добились успеха в творчестве.

Редакция AdMe.ru выделила самые яркие примеры, которые показывают, как важно не сдаваться и продолжать верить в себя.

1. «Если кому-нибудь нужно немного мотивации, то вот моя первая работа и последняя»

2. Стоило наступить на все грабли мира, чтобы понять, как рисовать на лице

3. «Середина и конец года. Улучшила навыки приготовления выпечки и декорирования. Все еще есть чему учиться и к чему стремиться»

4. «Мои первые начинания. Первый курс. Тогда мне казалось, что я сделала что-то крутое. Зато теперь каждую свою работу критикую. Без слез не взглянешь»

5. Гуашь. 2014 vs. 2020

6. «Практика решает, я считаю. Разница между фотографиями примерно 2 года»

7. «Я фотограф-самоучка и повар. Решил сравнить первое фото еды с тем, что делаю сейчас. Упорство окупается! Счастлив от достигнутого прогресса! 2014 / 2019»

8. «Внесу свою лепту. Раньше я не имела понятия о том, что такое нормальный макияж, и думала, что все отлично. Сейчас я реально горжусь своими ручками. 2015 / 2020»

9. «Помню свои первые попытки выкладывать свои работы и как меня остро критиковали на Drawmanga. Новичкам хочу сказать: все будет хорошо. Пока вы не сдались, вы прогрессируете»

10. «Думаю о прогрессе, которого достигла за прошлый год в изготовлении поделок из керамики. Я прихожу в восторг, видя, как далеко можно продвинуться, и поражена, сколько еще предстоит изучить»

11. «Самый первый косплей. Я только нанесла на лицо тоналку и нарисовала суперские, как я на тот момент считала, брови. Первое фото 2018 года, второе — 2020-го. Вот такой апгрейд»

12. «Десять лет назад мечтала научиться рисовать и воплощать идеи в рисунках. Я все еще к этому иду, ведь совершенству нет предела»

13. «Если бы я слушал тех, кто говорил, что рисование — это не мое, то сейчас не было бы того, что помогает мне держаться на плаву. Прогресс — то, ради чего стоит бороться и пробовать»

14. «Презентация: как я продвинулась в кулинарии с прошлого года»

15. Первая и последняя работы. Разница — 4 года

16. «Помню, как потратила почти год на то, чтобы довести до ума вторую работу. Считаю ее одной из самых лучших, что у меня вообще есть. 2008 / 2018»

17. «Раньше я боялась процесса готовки. Но после года обучения горжусь своим прогрессом»

18. «Смотрю и не могу поверить глазам. Куча попыток создать свой уникальный стиль, но в конце концов забила на это и стала рисовать как удобно. Как видите, не зря. 2013 / 2020»

19. «Примерно 10 лет назад я не умела шить вообще. Родители были против, ресурсов не было. Скоро буду шить как ангел. Главное — не сдаваться. 2009 / 2019»