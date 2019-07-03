16 вещей, которые есть абсолютно у каждой женщины

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У каждой женщины есть неповторимый стиль в одежде и соответствующий гардероб, оригинальные хобби и приспособления для них, секреты в шкафу и еще куча всего интересного. Но есть и то, что объединяет всю женскую половину человечества, и именно об этом расскажут сегодняшние 16 комиксов. Проверьте: сколько совпадений у вас?

Мы в AdMe.ru провели небольшое интернет-расследование, и вот что попало в список вещей, которые есть у любой женщины.

Заначка шоколада в отделении для белья

Колготки «Под штанами все равно не видно»

Растянутая, но все равно самая любимая футболка для сна

Музейное платье: оно прекрасно, но надеть его некуда (да и из моды уже вышло)

Шкаф, в котором «нечего надеть»

Коробка с памятными вещами, которая греет душу

Джинсы «А вдруг похудею?»

Мини-аптечка во всех сумках на все случаи жизни

Дешевая бижутерия, которую никогда не надеваешь, но хранишь в шкатулочке

Спортивный инвентарь, который ждет своих лучших времен

Плей-лист с грустной музыкой для моментов, когда надо поплакать

Пустые баночки от крема, потому что «вдруг пригодятся»

Трусы, которые стоят дороже рубашки мужа

Обувь, купленная на распродаже за копейки, которая будет служить вечно

Бонус: бывший, о котором жалеешь. И вообще непонятно, где был твой мозг, когда ты с ним встречалась

Бонус № 2: взгляд, которым можно убивать

Сколько вещей из списка есть у вас тоже?