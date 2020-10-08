16 сооружений, которые аккуратненько подвинут ваши представления о возможном

Знаменитый архитектор Ле Корбюзье говорил, что вдохновение способно превратить инертный камень в драму. При взгляде на некоторые сооружения сложно не согласиться с классиком модернизма.

В редакции AdMe.ru очень любят уютные, красивые домики, и почти каждый мечтает обзавестись такой недвижимостью. Но это не значит, что мы неспособны оценить смелость замысла более оригинальных конструкций.

Хутун Баббл 218. Китай

Посмотрим, как выглядит домик современного Карлсона? Эти пузыри, установленные на крыше старинного пекинского здания, сделаны из нержавеющей стали, но отполированы до такой гладкости, что в их зеркальной поверхности отражаются небо и зелень. И хотя выглядят футуристично, они нисколько не нарушают исторический пейзаж, а лишь дополняют его.

Мост Слауэрхофа. Нидерланды

Этот автоматический подъемный мост также называют «мостом с хвостиком» или «летающим». Платформа, управляемая специальным механизмом, поднимает часть дорожного полотна, а после того как пройдет корабль, опускает ее на место. Вся операция, не считая времени ожидания, занимает всего 3 минуты.

Дом на набережной Аустерлиц. Франция

Этот жилой дом в Париже расположен на той же набережной, где и французский Институт моды, а также Art Ludique — первый в мире музей, где проводят выставки, посвященные индустрии развлечений.

Дом-корзинка. США

Этот дом — офис компании Longaberger, которая, как нетрудно догадаться, специализируется на производстве корзин. Сейчас здание продано и вскоре станет роскошным отелем.

Акведук Велувемеер. Нидерланды

Дорога, пересекающая этот акведук, которая так эффектно выглядит на фотографиях с воздуха, на самом деле не уходит в никуда, а спускается в подземный тоннель под водной гладью.

Жилой дом. Турция

Этот многоквартирный дом жители прозвали «самым нелепым зданием в мире». К сожалению, их реакция еще раз показывает, что понимать замысел архитектора никто не обязан.

«Галерея» в Квангё. Южная Корея

Так выглядит здание современного универмага в одном из пригородов Сеула. На огромном пространстве нашлось место не только для магазинов, но и для выставочных площадей, а на крыше разбили целый сад.

Музей современного искусства. Австрия

Музей MUMOK — лаконичное здание, облицованное темными панелями из базальтовой лавы. Прикрепленный к нему домик — инсталляция, приуроченная к открытию выставки современного художника Эрвина Вурма.

«Невидимый дом». Швейцария

Увидев этот сооружение, редкий человек не вспомнит комфортабельные жилища хоббитов. Вилла расположена в швейцарской коммуне Вальс, недалеко от знаменитых термальных источников.

Атлантическая дорога. Норвегия

Почти 9-километровый участок дороги, проходящий через острова и шхеры, соединенные восемью мостами, — объект национального норвежского наследия и один из популярных туристических маршрутов. Мост Сторсейсундет — самый длинный на этом отрезке трассы.

ПАН-кабины. Норвегия

Те, кто впервые видит это строение, говорят, что в нем хорошо скрываться от медведя. Все дело в оригинальной конструкции опор и защищенной решеткой лестнице. Такие кабины спроектированы специально для того, чтобы устанавливать их в норвежских лесах, и защита от диких животных здесь идет рука об руку с комфортабельностью.

Мост Моисея. Нидерланды

Мост, расположенный ниже уровня воды, просто обязан носить имя известного библейского пророка, заставившего море расступиться перед его народом.

Жилой дом Уолден 7. Испания

Этот необычный дом состоит из 18 башен, образующих вертикальный лабиринт с семью внутренними дворами, соединенными друг с другом. Название дома — отсылка к произведению американского поэта Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу».

Церковь Хадльгримюра. Исландия

Хадльгримскиркья — одна из достопримечательностей Рейкьявика. Архитектор, проектируя здание, хотел, чтобы оно напоминало исландский пейзаж с его многочисленными скалами, траппами и ледниками.

Акведук Понткисиллте. Великобритания

Акведук Понткисиллте — самый высокий судоходный акведук в мире и самый длинный в Великобритании. Он считается памятником архитектуры и внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Агроусадьба Мризи и Занаве. Албания

Этот проект — дань неукротимому человеческому духу. Часть дома была разрушена после землетрясения. Ее не стали воссоздавать в первоначальном виде, а заменили современными стеклянными панелями.