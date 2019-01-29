16 комиксов, которые без всякой ванили расскажут, что такое любовь
Настоящая любовь — это не только смайлы-сердечки, цветы и серенады. Она проявляется в мелочах и ежедневных поступках, например, дать ей поспать, пока сам идешь гулять с детьми и собакой. В 16 комиксах сложно описать все стороны этого чувства, поэтому мы начнем, а вы продолжайте в комментариях рассказ о том, что такое любовь.
Мы в AdMe.ru понимаем, что у каждой пары свои знаки любви, а эти иллюстрации — еще один повод обнять любимых.
Любовь — это провести с ней вместе 10 часов на шопинге и не умереть
Даже по утрам говорить ей, что она самая красивая
Быть любимой подушечкой для ее кота
Умирать вместе с ней с голоду, когда она опять села на свою диету
И приготовить ему мясо, завернутое в мясо, с гарниром из мяса, когда диета закончилась
С утра взять удар детской активности на себя и дать ей поспать
Любовь — это тащить полный пакет с ее любимыми вкусняшками на 12-й этаж, даже когда лифт сломан
И научиться готовить ее любимую выпечку, когда сам ненавидишь ее
Любовь — это помнить про дни рождения его родственников
И говорить, что ему идет, когда он вернулся из парикмахерской
Любовь — это внезапно устроить романтический ужин
Выгуливать ее собаку, чтобы она утром поспала на часик больше
Ругать ее, если она вышла в мороз без шапки
Тащить огромный чемодан ее шмоток, собранных в отпуск, зная, что она не наденет и половины
Любовь — это не выносить ему мозг, если он занят какой-то ерундой
И всегда отдавать последний кусочек пиццы
А что для вас значит любовь?
Иллюстратор Natalia Okuneva-Rarakina специально для AdMe.ru