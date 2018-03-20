17 чувственных скульптур, от которых невозможно отвести взгляд
Современные скульпторы все чаще стараются бросить вызов гравитации, шокировать зрителей, удивить непривычными замыслом и формой. Однако во все времена люди затаивали дыхание именно перед творениями о любви, особенно теми, которые созданы с особой изящностью и реалистичностью.
AdMe.ru предлагает вам насладиться подборкой скульптур, которые с максимальной точностью передают весь спектр эмоций и чувств влюбленных пар.
17.
«Влюбленность», Вала Ола (Vala Ola).
16.
Репродукция скульптуры «Вальс» французского скульптора и художницы Камиллы Клодель (Camille Claudel).
15.
Американский скульптор Даниэль Честер Френч (Daniel Chester French).
14.
Памятник влюбленным, Славгород.
13.
Акриловая скульптура «Навсегда», Майкл Уилкинсон (Michael Wilkinson).
12.
Джо Анселл (Jo Ansell).
11.
Итальянский скульптор и киноактер Лоренцо Куинн (Lorenzo Quinn).
10.
«Храм», французский мыслитель, художник и скульптор Огюст Роден (François-Auguste-René Rodin).
9.
Цифровая скульптура афинского художника Адама Мартинакиса (Adam Martinakis).
8.
Эрмитаж, Санкт-Петербург.
7.
Дэвид Фишер (David Fisher).
6.
Скульптура из керамики раку, Эдельтруд Арляйтнер (Edeltrude Arleitner).
5.
Керамический скульптор Люсинда Браун (Lucinda Brown).
4.
«Сила любви», итальянский скульптор и киноактер Лоренцо Куинн (Lorenzo Quinn).
3.
«Магнетит», Майкл Уилкинсон (Michael Wilkinson).
2.
Французский скульптор Ив Пире (Yves Pires).
1.
«Чувственность», Вала Ола (Vala Ola).
Бонус
Китайское трио Unmask Group — Лю Жан, Кванг Джун и Тан Тианвэй — создает свои скульптуры из тонких металлических листов. Скульптуры отливаются из стали, причем основной их особенностью является минимум охваченных частей образов, необходимых для того, чтобы зритель мог сам додумать происходящее.
Фото на превью Vala Ola