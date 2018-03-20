17 чувственных скульптур, от которых невозможно отвести взгляд

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Современные скульпторы все чаще стараются бросить вызов гравитации, шокировать зрителей, удивить непривычными замыслом и формой. Однако во все времена люди затаивали дыхание именно перед творениями о любви, особенно теми, которые созданы с особой изящностью и реалистичностью.