15 вещей, которые делают все владельцы собак

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Если у вас есть собака, то вам, безусловно, повезло. Тонны шерсти, подвижные игры, прогулки, непростые вопросы воспитания — это лишь часть ежедневных увлекательных приключений.

AdMe.ru нарисовал для вас 15 комиксов о том, что делают все владельцы собак. Добро пожаловать в клуб собаководов!

1. Ты всегда сам рад отдать ему лакомство

2. Выбираешь вкус корма такой, который предпочел бы сам

3. Стараешься приумножать его радость!

4. Частичка четвероногого друга у тебя всегда с собой

5. Ужасно переживаешь, когда любимец болеет

6. Хочешь, чтобы пес завел себе друзей

7. Постоянно придумываешь новые маршруты для прогулки, чтобы ему не было скучно

8. Когда пес чихает, говоришь ему: «Будь здоров!»

9. Бываешь непостоянным в воспитании

10. Скучаешь, когда приходится уезжать

11. Решаешь не подкармливать со стола, но вновь и вновь даешь ему продегустировать свою еду

12. Списываешь на него все посторонние звуки

13. Считаешь, что тебе достался лучший пес

14. Какие бы катаклизмы ни происходили за окном, тебе придется их пережить, потому что прогулки — неотъемлемая часть жизни

15. Ежедневно признаетесь в любви друг другу!

Если вы узнали себя, то не волнуйтесь — вы не один! Мы в AdMe.ru тоже без ума от своих четвероногих друзей — они нас вдохновляют.