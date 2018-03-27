15 скульптур, в которых с предельной нежностью и глубиной показана женская душа

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Венера Милосская, которая была создана между 130 и 100 годами до нашей эры, до сих пор остается одним из самых чувственных и красивых изображений женщины в искусстве. Современные скульпторы тоже мечтают настолько тонко и честно показать душу прекрасной половины человечества.

Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами работами тех мастеров, которым это удалось лучше всего.

1.

«Ангел», Бенджамин Виктор (Benjamin Victor).

2.

Автор скульптур — Малгожата Чодаковска (Małgorzata Chodakowska).

3.

Скульптор — Луо Ли Ронг (Luo Li Rong).

4.

Работа Моди Брэди (Maudie Brady).

5.

Автор скульптур — Бруно Уолпот (Bruno Walpoth).

6.

«Безумие прощания», Сюзана Руис Бланш (Susana Ruiz Blanch).

7.

«Земля», Лоренцо Куинн (Lorenzo Quinn).

8.

«Ткань времени», Кодерч и Малавия (Coderch & Malavia).

9.

Скульптура Вилли Верджинера (Willy Verginer).

10.

«Орнитолог», Жерар Мас (Gerard Mas).

11.

«Андромеда», Арон Майорош (Áron Majoros).

12.

Скульптура Яна Эдвардса (Ian Edwards).

13.

Еще один шедевр от Луо Ли Ронг (Luo Li Rong).

14.

Бронзовая скульптура Бенджамина Виктора (Benjamin Victor).

15.

Поппи Филд (Poppy Field) и ее «Домитилла».

Какая скульптура поразила вас больше всего?