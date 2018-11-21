15 примеров того, как надо делать социальную рекламу
Социальная реклама поднимает острые темы, нуждающиеся в пристальном внимании мирового сообщества. Ужасные вещи происходят прямо рядом с нами — и мы можем их предотвратить. Достаточно протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается, и проявить больше заботы о себе и планете, на которой мы живем. Это так просто и так сложно одновременно.
AdMe.ru нашел для вас примеры самой цепляющей социальной рекламы и призывает задуматься над тем, что мы можем сделать для того, чтобы наша планета стала чуточку лучше.
«Представьте, что это ваш ребенок»
Организация по борьбе с утоплениями, вызванными алкоголем, предупреждает: «Почти у половины всех утонувших взрослых обнаруживают алкоголь в крови»
Социальная реклама против детского труда: «Что-то никогда не должно продаваться»
Реклама природоохранной организации Global 2000: «Просто сохраним лед»
Ассоциация помощи пациентам с раком показывает, как сигареты курят людей
Количество пикселей каждой картинки соответствует количеству оставшихся животных
«Зимняя коллекция»: реклама гуманитарной миссии помощи бездомным
Реклама против домашнего насилия над детьми
Содержит сцены насилия: кричащую маму за волосы тащат через всю комнату. Не рекомендуется к просмотру ни одному ребенку.
«Чтобы узнать больше о раке легких, продолжайте курить»
Фонд помощи по предотвращению суицида призывает: «Помоги себе сам»
Индийская реклама о внимании к пожилым людям ко Дню святого Валентина: «Они тоже нуждаются в вашей любви»
Greenpeace просит: «Не высасывайте жизнь из океана»
«Чтение за рулем. Нелепо с 1887 года!»
Остановим насилие над животными: «Один и тот же котенок, разные хозяева»
Гендерная несправедливость: «Насколько меньше было бы состояние миллиардеров, если бы они были женщинами»
Билли Гейтс — на 21 % меньше. Марсия Цукерберг — на 21 % меньше.
Какая реклама вызвала у вас больше всего эмоций и почему? Расскажите нам, какую еще тему вы добавили бы в нашу статью?
Фото на превью adoptarescuepet