15 новых работ мастеров стрит-арта, которые знают, как создать шедевр

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«Граффити побеждает прочие виды искусства, потому что становится частью города», — сказал Бэнкси. Не можем с ним не согласиться: чтобы увидеть картины, нужно идти в музей, а стрит-арт украшает наши улицы и доступен для просмотра каждый день.

AdMe.ru собирает талантливые примеры уличного искусства. В этой подборке именно такие.

1. Художник превратил старый бензобак в настоящий шедевр

2. Бабочка с улицы в Турине, Италия

3. Новый стрит-арт мастера иллюзии Хиджака из Калифорнии

4. Впечатляющий портрет Арьи Старк из сериала «Игра престолов»

5. Котик, который, кажется, вот-вот оживет

6. Граффити от художника Смага

7. Диалог искусства и природы

8. Дом, который ломает глаза

9. Проект, символизирующий единство

10. Стрит-арт из Глазго, Шотландия

11. Когда от скучного к креативному — несколько баллончиков краски

12. Бэнкси: «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома»

13. Работа Пакона

14. Граффити Левалея

15. Папай Олкая Килинча