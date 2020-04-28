15 новых работ мастеров стрит-арта, которые знают, как создать шедевр
«Граффити побеждает прочие виды искусства, потому что становится частью города», — сказал Бэнкси. Не можем с ним не согласиться: чтобы увидеть картины, нужно идти в музей, а стрит-арт украшает наши улицы и доступен для просмотра каждый день.
AdMe.ru собирает талантливые примеры уличного искусства. В этой подборке именно такие.
1. Художник превратил старый бензобак в настоящий шедевр
2. Бабочка с улицы в Турине, Италия
3. Новый стрит-арт мастера иллюзии Хиджака из Калифорнии
4. Впечатляющий портрет Арьи Старк из сериала «Игра престолов»
5. Котик, который, кажется, вот-вот оживет
6. Граффити от художника Смага
7. Диалог искусства и природы
8. Дом, который ломает глаза
9. Проект, символизирующий единство
10. Стрит-арт из Глазго, Шотландия
11. Когда от скучного к креативному — несколько баллончиков краски
12. Бэнкси: «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома»
13. Работа Пакона
14. Граффити Левалея
15. Папай Олкая Килинча
Какое уличное искусство можно увидеть в вашем городе? Делитесь фотографиями в комментариях.