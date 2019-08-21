15 комиксов о превратностях жизни животных (Спойлер: они мало чем отличаются от людей)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жизнь у животных куда насыщеннее, чем думают люди. У наших пушистых собратьев бывает стресс, они испытывают проблемы в общении и страдают от одиночества. Обо всем этом знает тайваньский художник Алан Кесани (Alan Kesani). На своих страницах в Instagram и Facebook он регулярно публикует смешные и правдивые комиксы. Вам не кажется, что некоторые ситуации будто взяты из реальной жизни?