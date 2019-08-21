15 комиксов о превратностях жизни животных (Спойлер: они мало чем отличаются от людей)
Жизнь у животных куда насыщеннее, чем думают люди. У наших пушистых собратьев бывает стресс, они испытывают проблемы в общении и страдают от одиночества. Обо всем этом знает тайваньский художник Алан Кесани (Alan Kesani). На своих страницах в Instagram и Facebook он регулярно публикует смешные и правдивые комиксы. Вам не кажется, что некоторые ситуации будто взяты из реальной жизни?
Мы в AdMe.ru ценим хороший юмор, который помогает расслабиться и на пару минут забыть о невзгодах.
1. Любовь — это яд
2. Обычной маски может и не хватить
3. Загадай желание
4. Кто хочет стать миллионером?
5. Да, точно. Усердная работа
6. Вместе и навсегда
7. Астронавты
8. Любимая игрушка
9. Очень аппетитно
10. Воздушный шарик
11. Слабовольный
12. Пропавшая собака
13. Антистресс
14. Крутой кот
15. Спецподразделение
А чем занимаются ваши домашние животные, когда остаются одни?
Фото на превью kesanitw / Instagram