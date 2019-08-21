15 комиксов о превратностях жизни животных (Спойлер: они мало чем отличаются от людей)

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Жизнь у животных куда насыщеннее, чем думают люди. У наших пушистых собратьев бывает стресс, они испытывают проблемы в общении и страдают от одиночества. Обо всем этом знает тайваньский художник Алан Кесани (Alan Kesani). На своих страницах в Instagram и Facebook он регулярно публикует смешные и правдивые комиксы. Вам не кажется, что некоторые ситуации будто взяты из реальной жизни?

Мы в AdMe.ru ценим хороший юмор, который помогает расслабиться и на пару минут забыть о невзгодах.

1. Любовь — это яд

2. Обычной маски может и не хватить

3. Загадай желание

4. Кто хочет стать миллионером?

5. Да, точно. Усердная работа

6. Вместе и навсегда

7. Астронавты

8. Любимая игрушка

9. Очень аппетитно

10. Воздушный шарик

11. Слабовольный

12. Пропавшая собака

13. Антистресс

14. Крутой кот

15. Спецподразделение

А чем занимаются ваши домашние животные, когда остаются одни?

Фото на превью kesanitw / Instagram

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