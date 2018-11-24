14 комиксов о том, как изменились девушки за последнее время

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Мы живем в удивительное время, когда все вокруг стремительно меняется: технологии, мода, образ жизни и, конечно же, сами люди, их отношение ко всему. Но сегодня мы хотим показать, какие перемены произошли с женщинами всей планеты, и сравнить их с тем, что было раньше.

AdMe.ru подготовил иллюстрации о том, какими были девушки раньше и каковы они сейчас. Комиксы о мужских изменениях вы можете посмотреть здесь.

Мода на тату стремительно меняется, и мы можем предположить, что их ждет дальше

Пышными теперь должны быть только волосы, но не формы

И размер белья, прикрывающего эти формы, становится все меньше

Волосы — богатство каждой девушки. И теперь это богатство может быть любой длины и цвета

А чтобы выглядеть женственно, теперь не обязательно носить только платья

Женщины приобретают все больше навыков и умений, и их уже не остановить

Ведь во многом на помощь пришли технологии

Встречи с подружками — это святое. Правда, теперь они могут проходить чуть громче

Вынашивать и рожать ребенка стало намного комфортнее, а сюрпризов стало чуть меньше

А настоящие аристократки теперь могут позволить себе бронзовый загар вместо бледности

Современная девушка выглядит естественно, правда, для этого ей требуется тонна косметики

А если сегодня сделать начес, то к вам может нагрянуть полиция моды

Понятие «круто выглядеть» тоже очень сильно изменилось, и это радует

А брови — это отдельная история, их форма и размер менялись, меняются и будут меняться всегда

Какие еще изменения, по вашему мнению, стоит проиллюстрировать?